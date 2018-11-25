“Emirname, yatırımı engellemeye yönelik”

UBP Milletvekili Sunat Atun, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin yatırım yapmamaya hizmet ettiğini söyledi

İçişleri Bakanlığı bütçesi konusunda ilk sözü alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, Gazimağusa’da geçen akşam emirnamelerle ilgili yapılan toplantıya değinerek, emirname ve toplantı hakkında eleştirilerde bulundu.

Canaltay, tartışılması gerekenin ada ülkelerinde yatay mı, dikey büyüme mi olması gerektiği olduğuna işaret ederek, buna karar verilememişken emirnamenin tartışılmasını yanlış bulduğunu kaydetti.

UBP Milletvekili Sunat Atun, İçişleri Bakanlığı’nın büyük bir bakanlık olduğuna işaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nın ülke ekonomisi için önemli manası olan bakanlıklardan olduğunu ifade etti.

Atun, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi konusuna değinerek, emirnamenin yatırım yapmamaya hizmet ettiğini söyledi.

Üç bölgenin kendine has özellikleri, ekonomik dokusu olduğuna işaret eden Atun, üç yerleşim biriminin tek bir emirnameyle yönetilmesinin hangi akla hizmet ettiğini anlamadıklarını kaydetti.