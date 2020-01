Emirname uzatıldı

Bakanlar Kurulu, dün 5 saat süren toplantı yaptı. Toplantı sonrası İmar Planı belirsizliği konusunda ‘geçici’ bir karara varıldı. Buna göre, 2019 yılının son gününde sona eren Mağusa-Yeniboğaziçi ve İskele emirnamesi, 6 ay süreyle yeniden yürürlükte olacak.

“İmar Planı’ndaki sorunu kaldırın”

Cumhurbaşkanı Akıncı, İmar Planı’nda ortaya çıkan ciddi sorunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi konusunda yazılı açıklama yaparak “Plan sürecinin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu Belediye Başkanlığı dönemimde 1980’li yıllardan başlayarak bizzat yaşamış bir kişi olarak, ortaya çıkan bu ciddi sorunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim” dedi.

Yazılı açıklamasında, tüm süreçlerin hukuk içinde olması ve o çerçevede tamamlanmasının kaçınılmazlığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, çarpık yapılaşmanın ülkemize çok şey kaybettirdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imar planı konusundaki açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz yıl Aralık ayı başlarında, sonuçlandırılmaya çalışılan Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın ilgili 3 yerin Belediye Başkanları tarafından reddedilmesiyle oluşan durumu görüşmek ve sorunun giderilerek planın yürürlüğe girmesine yardımcı olmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı çağrısı yaptım. Toplantıya Belediye Başkanlarının yanı sıra, Şehir Planlama Dairesi Müdürü, KTMMOB Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, Orman Mühendisleri Odası Başkanı, Şehir Plancıları Odası Başkanı ve ilgili Cumhurbaşkanlığı danışmanları katıldı. Öncesinde de Planlı Gelişme İnisiyatifi ve Mağusa Kent Ekoloji Formu temsilcileri ile de görüştüm.

Yapılan değerlendirmelerde plansız gelişmenin sakıncaları üzerinde durularak, plan çalışmalarında harcanan değerli emeğin heba olmaması gerektiğinde mutabakat sağlanmıştı.

O gün de vurguladığım gibi, imar planı konusunda ortak paydada buluşulmasının kolay bir iş olmadığı aşikardır; ancak sağlıklı gelişme için bunun başarılması zorunluluğu vardır ve her durumda kamu yararı ön planda tutulmalıdır. O günkü toplantıda özellikle 568 hektar tarım arazisinin korunması ve planda öngörülen nüfus projeksiyonlarının ise daha gerçekçi olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştu. Aralık ayının sonlarında söz konusu planda kurumlar arasında uzlaşma sağlanarak Birleşik Kurul’dan geçtiği açıklanmışken, bu kez Başbakan’ın engeline takıldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanamadığı ortaya çıkmıştır. Plan sürecinin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu Belediye Başkanlığı dönemimde 1980’li yıllardan başlayarak bizzat yaşamış bir kişi olarak, ortaya çıkan bu ciddi sorunun bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Tüm süreçlerin hukuk içinde olması ve o çerçevede tamamlanması kaçınılmazdır. Çarpık yapılaşma ülkemize çok şey kaybettirmiştir; daha fazla kaybettirmemelidir.”





Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

“Soruların muhatabı Başbakandır”

İçişleri Bakanı Baybars, İmar Planı konusunda Birleşik Kurul’a UBP kanadının gelmediğini ve görüşlerinin ne olduğunu anlayamadıklarını söyleyerek, “Ne söylediysek, arkasında durduk. Bazı soruların muhatabı Başbakandır” dedi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis’te CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’yi yanıtladığı konuşmasında, “Biz hiçbir zaman bu kürsüde izahat vermekten korkmadık. Ne söylediysek, arkasında durduk. Sıkıntımız yok. Kimse topu birbirine atmıyor” dedi.

Şu anda 6 farklı imar planı yürütüldüğünü, Mehmetçik, Lefke, Beyarmudu konusunda yürütülen çalışmaları kimsenin konuşmadığını belirten Baybars, “Buradaki samimiyeti de tartışmak lazım” şeklinde konuştu.

Mağusa- Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı konusunda yürüttükleri çalışmaya da değinen Baybars, “İmar Planı, İçişleri Bakanı’nın da, bir başkasının da planı değil” vurgusunda bulundu.

“Bu plana ne kadar önem verdiğimiz ortadadır” şeklinde konuşan Baybars, “Önce bir kere ne istediğimize, bu sürece bireysel, partisel ve kurumsal olarak ne kadar katkı koyduğumuza bakmalı, kendimizi sorgulamalıyız” şeklinde konuştu

Revize taleplerini 3 belediye ve KTMMOB ekipleriyle değerlendirdikleri imar planını 30 Aralık’ta Birleşik Kurulda onaylayarak, geçirdiklerine işaret eden İçişleri Bakanı Baybars, “Bu metin uzlaşı metnidir” dedi.

Hükümetin koalisyon ortaklarından oluştuğunu belirten Baybars, “UBP ile HP’nin görüşleri elbette ayrılabilir. Bizler, üzerimize düşen yetki ve sorumlulukları yerine getirdik. İçişleri Bakanlığı’nın sözünü tutmadığı iddiası doğru değil. Bu plan, Birleşik Kurul’dan geçti. Resmi Gazete’de yayımlanana kadar emirname kural ve koşullar geçerli olacak. Bunu uyguluyoruz. Başvuruların alınmasında sıkıntı yok. Boşluk yaratmış değiliz. Gerekli yerlere yazı gönderdik. Sayın Başbakan’a süre uzatımı konusunda metni gönderdik. Başbakan bizi Bakanlar Kurulu’nda bilgilendirecek. Konuyu görüşeceğiz. İçişleri Bakanı olarak aynı noktadayız. Hükümetin her bireyi bu konuda hemfikir… Başbakan da hükümetin değil, partisinin açıklamasını ortaya koydu” dedi.

Bazı soruları da kürsüden yanıtlayan Baybars, “Sürecin yürütülmesinde ve yönetilmesinde sorun yok. Katılım da hat safhadaydı. Bazı soruların muhatabı Başbakandır. Keşke bunları dün (önceki gün) kendisine sorsaydınız” ifadelerine yer verdi.

İskele bölgesinin son zamanlarda gözde merkez olduğunu dile getiren Baybars, “Bu bölgenin planlanmasında sektörlerin farklı yaklaşımı olması normal. Başbakanın kastettiği yüzde yüz uzlaşı sağlamaksa, bu mümkün değil. Bu konudaki görüşleri en az 5 kez dinledim. Ortak akılla uzlaşıyı sağladığımızı düşünüyoruz. Sürecin de planın da arkasındayız. Bize göre, ortada kaos ve belirsizlik yok” şeklinde konuştu.

Birleşik Kurula UBP kanadının gelmediğini, dolayısıyla görüşlerinin ne olduğunu anlayamadıklarını ifade eden Baybars, “Plan, bilimsel temellerde, teknik detaylarla hazırlanıyor, parti görüşlerine göre değil… Ülkesel Fizik Planı bu üç bölgenin birlikte planlanmasını gerektiriyordu” dedi.

Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak başsavcılıktan yazlı görüş alma ihtiyacı duymadıklarını belirtti.

Ayşegül Baybars

“Meclisi dinlerken utandım”

CTP Milletvekili Özdenefe: “Meclisi dinlerken, Hükümetin beceriksizliğine şahit olurken utandım. UBP-HP’nin Başbakanı, ‘süreci kötü yönetmiş olabiliriz, biz de insanız’ diyor ama biz bu ülkede insanı koşullarda yaşamıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında yine imar planı konuşuldu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “İmar Planı ve Hükümetin Tutumu” konulu konuşmasında, hükümetin imar planı konusundaki tutumunu eleştirdi. Özdenefe, “Koltuklarda oturanların bakanmış gibi davrandığı, ilkokul piyesi oynayan bir hükümet var. Dün (önceki gün) Meclis’te konuşmaları dinlerken, hükümetin beceriksizliğine şahit olurken, utandım… Meseleyi hukuki ve teknik bir mesele gibi lanse etmelerine üzüldüm. Hükümet kurup büyük büyük işler yapacak UBP-HP’nin Başbakanı, ‘süreci kötü yönetmiş olabiliriz, biz de insanız’ diyor ama biz bu ülkede insanı koşullarda yaşamıyoruz” dedi.

Hükümetin önlem alma mecburiyeti olduğunu kaydeden Özdenefe, “Şimdi ne yapacaksınız? Başsavcılıktan görüş istenmiş. Bu mesele hukuki mesele değil, siyasi irade meselesidir. En azından emirnameyi geçirmek için adım atın. Bunu yaparsanız, bu da tamam değil ama en azından bizi, topluma başlangıç noktasına çekin” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı’nın önceki gün hiçbir açıklama yapmamasını da eleştiren Özdenefe, bunların kabul edilemeyecek tutumlar olduğunu belirtti. Özdenefe, “Sayın Baybars, hükümete, Başbakana hiç mi bilgi vermedi? Tek partiyi kötü gösterme kurnazlığına da kanmayız” ifadelerini kullandı.

“Herkes mutlak hem fikirken ne oldu da mutlak vetoya sürüklendiniz?” diye soran Özenefe, “Birbirlerine telefon açıp, ‘bu konu nedir’ demekten aciz bakanlardan oluşan bir yapı söz konusu. Medya üzerinden birbirlerine laf söylüyorlar. Yakan top” dedi.

“Sıkıntı Cumhurbaşkanlığı seçimi” değerlendirmesinde bulunan Özdenefe, gündeme alelacele Anayasa değişikliği, bankalarla ilgili değişiklik önerisi getirildiğini söyledi. Özdenefe, “Mecliste her gün ayrı bir piyes oynanıyor” dedi.

Fazilet Özdenefe

“Altında imzanız olan metne sahip çıkın

CTP Milletvekili Akansoy’dan İmar Planı tepkisi: “Başbakan ‘ben böyle düşünürüm, İçişleri Bakanı böyle düşünür’ diyemez. Bu sorumsuzluktur. Sayın Baybars’ı takdir ettik. Altında imzanız olan metne sahip çıkın Sayın Bakan...”

CTP Milletvekili Asım Akansoy “İdari ve Ekonomik Sorunlar” konusunda Mecliste konuştu.

2014’te Anayasa değişikliği konusunda yürütülen çalışmalara işaret eden Akansoy, “Anayasa değişikliği insan onuruna yakışır bir yaşamın tesisi içindi. Bunun hayat bulmaması bizim için kayıptı” dedi.

“Anayasa değişikliğinin herhangi bir seçimle yapılması düşünülmemeli” diyen Akansoy, “Tüm partilerin görüşleri dikkate alınmalı, çalışmalar ad-hoc komitede ele alınmalı ve 2014’teki çalışmaları dikkate alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

İmar planı konusunda da konuşan Akansoy, imar planında önceliğin kamu yararı olduğunu vurguladı, Lefkoşa’daki rant grubunun İskele için bir şey söylemesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Akansoy, “Planlama esastır. Bunu dikkate almalıyız. Hükümet de bir bütündür. Başbakan ‘ben böyle düşünürüm, İçişleri Bakanı böyle düşünür’ diyemez. Bu sorumsuzluktur. İçişleri Bakanı sesini çıkarmalı. Biz imar planı konusunda Sayın Baybars’ı takdir ettik. Altında imzanız olan metne sahip çıkın Sayın Bakan... Eğer bunu yapamayacaksanız af dileyin” şeklinde konuştu.

Akansoy, siyaset kurumunun yıpratılmaması gerektiğini de belirtti.

Asım Akansoy

Meclis’te Özdenefe-Taçoy gerilimi

Meclis’te dün CTP Milletvekili Özdenefe ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy arasında gerginlik yaşandı.

Söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, sorularına yeterli cevabı alamadığını ifade ederek, Bakanlar Kurulu sonrasında bu konuda detayları öğrenmeyi umduklarını dile getirdi.

Özdenefe’nin “CTP yetkilileri bu süreci ciddiyetle takip etti. ” yönündeki sözleri üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy CTP’nin emirname ve imar planı konusundaki görüşlerini sordu.

Bu konuda az önce açıklama yaptığı yönünde yanıt veren Özdenefe, Taçoy’un “yine anlatın” diyerek talebini yinelemesi üzerine “Memleket yangın yeri. Siz bizimle dalga geçiyorsunuz” diyerek kürsüden indi.