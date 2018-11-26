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Emirname, İskele bölgesi muhtarlarıyla paylaşıldı

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İskele’de emirname muhtarlarla ele alındı. Toplantıda konuşan İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu: “Yıllar sonra İskele ve köyleri nasıl olmalı bunu birlikte planlayacağız”

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Emirname, İskele bölgesi muhtarlarıyla paylaşıldı
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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek, İskele-Gazimağusa-Yeniboğaziçi emirnamesini görüştüğü açıklandı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, 3 belediyenin belediye meclisleri tarafından bölgenin gelişime engel olacağı düşüncesiyle reddedilen emirname önceki gün İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında yapılan toplantıda muhtarların bilgisine getirildi. 
Sadıkoğlu, emirname ve imar planı hazırlanacağı sürede kendi imar birimleri başta olmak üzere İskele ve bölgesindeki mühendislerle, bölge yatırımcıları ve de şehir plancılarıyla istişare edip alt komite kurulacağını söyledi.
Hasan Sadıkoğlu, fiziki, sosyolojik ve ekonomik yapıya göre planlanan emirnamelere karşı olmadıklarını belirterek, “ Bundan önce 8 emirname yapıldı. 8’i de hala aynı şekilde duruyor” eleştirisinde bulundu.
Sadıkoğlu, toplantıda şunları da söyledi:
“Sayın Bakanımız, Cuma gününe kadar, bizim fikirlerimizin ve bölgemizin gelişimi ile ilgili yapacağımız planlamanın da değer bulacağı bir emirname yayınlayacağını belirtti. Tabi ki bu dakikadan sonra bize düşen cumaya kadar olan sürede sizlerin de görüşlerini alarak, kendi bölgemizi yıllar sonra nasıl görmek istediğimize dairdir. Yıllar sonra İskele ve köyleri nasıl olmalıdır bunu birlikte planlayacağız..”
 

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