Emirname için uzlaşı

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, Hükümet ile emirname konusunda uzlaşıya varıldığını duyurdu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmenin ardından emirname konusunda mutabakat metni hazırlamak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı

Gürcafer, “Ekonomik Örgütler olarak, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi ile ilgili Hükümetle yaptıkları görüşmede uzlaştıklarını” belirtti.

Gürcafer'in açıklaması şöyle:

"Mecliste ve başbakanlıkta yapılan toplantılar neticesinde bir yere vardık gibi görünüyor. 55’e 89 sayılı yasanın tadil edilmesi ve daha katılımcı bir şekle dönüştürülmesi konusunda mutabakata vardık

İmar planının teknik kısımlarının 6 aylık bir süre içerisinde hazırlanması öncelikli yatırım bölgelerinin belirlenerek tamamlandıkça yayınlanması ve ekonomiye girmesi, encümenden bir kaynağın aktarılarak imar planın kısa sürede tamamlanmasının güvence altına alınmasında da anlaştık

Haklarla ilgili üyelerimizin bir takım sıkıntıları var buna çözüm arayışımız devam ediyor. Neticede bir mutabakat taslak metni hazırlıyoruz ve bunda da uzlaşılması halinde gerekli açıklamayı kamuoyuna duyurup eylem sürecimizi sonlandıracağız. Bakkaldan bir şey alıyormuşuz gibi bir pazarlık yapmıyoruz. Ülkenin çıkarına neyse onu savunuyoruz. Sokağa dökülmenin çok meraklısı değiliz. Hedefimiz toplumsal uzlaşı ve ülkenin kazanmasıdır"