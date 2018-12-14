“Emirname, ekonomik kayıplara sebep olacak”

Ekonomik Örgütler Platformu, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesinin çok büyük ekonomik kayıplara sebep olacağını ve ekonomik krizin etkisini ağırlaştıracağını vurguladı

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi” hakkında hükümeti bir an önce uzlaşı zemini oluşturmaya davet etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden (KITOB) oluşan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), 55-89 İmar Yasası altında yer alan “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi”ni görüşmek üzere dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bir araya geldi.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, imar planlarının yapılmasını öngören 55/89 yasasının şimdiye kadar görev alan hükümetler tarafından ihmal edildiği hatırlatılarak, sorunun büyüyerek günümüze kadar geldiğinin saptandığı kaydedildi.

EÖP toplantısında, hükümetin duyarlı davranıp yaptığı çalışmaların desteklendiği, tüm toplumun da imar planlarının yapılması konusunda hemfikir olduğu ancak emirnamenin içeriği incelendiğinde imar planı yapılana kadar geçecek olan bir yıllık sürede çok büyük ekonomik kayıplara sebep olunacağının görüldüğü ifade edildi.

“KRİZİN ETKİSİ AĞIRLAŞACAK”

Emirnamenin yatırım ortamı güvenliğini erozyona uğrattığını, insanların ve yatırımcıların öngörülerini yanıltmakta ve yatırım isteklerini azaltmakta olduğunu vurgulayan EÖP yetkilileri, emirnamenin ekonomik krizin içerisine denk gelmiş olmasının, krizin etkisini ağırlaştıracağını kaydetti.

Ayrıca emirnamenin yürürlükte kalacağı sürede kültürel değerlerin muhakkak korunması gerektiğine dikkat çeken EÖP yetkilileri, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Emirnamede belirtilen ve pek çok çeşitli yasalar ile koruma altında olan; orman alanları, sahiller, kumullar, göl ve göletler, verimli tarım toprakları, tarihi sit alanları, Mağusa surlariçi bölgesi, Mağusa surları ve dış komşu yapı adaları, öncelikli çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar, eski eser alanları, dereler ve aküfer alanları mutlaka korunmalıdır. Paydaşlarla bir araya gelerek emirnamenin yatırım iklimini gözeten, mülkiyet hakkını ve değerleri de koruyan bir perspektifle süratle tekrardan değerlendirilmesi gerekmektedir. Bölgede başlayan panik, kaygı ve öfkeyi anlıyoruz. Hükümetten uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz”

EÖP yetkilileri, emirnamenin hiç zaman kaybetmeden derhal tadil edilerek, bölge halkını, bölge esnafını ve bölgeye ilgi duyan yatırımcıları rahatlatacak uzlaşının sağlanması gerektiğini kaydetti.