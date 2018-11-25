“Emirname, bölgesel kalkınmayı planlamak için yapıldı”

İçişleri Bakanı Baybars, emirnamenin oldubittiye getirilmediğini söyledi ve ekledi: “Dünyanın hiçbir yerinde inşaat sektörü ekonominin lokomotif unsuru olmaz”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnameler konusunda çok çeşitli şeyler söylendiğini, o yüzden Şehir Planlama Dairesi’nden başlamak istediğine işaret ederek, çalışmanın yeni bir taslak olduğunu kaydetti.

İmar planına 2016 yılı Kasım ayında başlandığını anımsatan Baybars, emirnamenin imar planı hazır olana kadar geçici bir süre için hazırlandığını anlattı.

Yerel yönetimlerle bu konuda bir fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Baybars, 30 Kasım’a kadar da halkın görüşüne sunulduğunu ve görüşler alındıktan sonra tekrar revize edilip, yeniden halka açıklanacağını söyledi.

Emirnamenin oldubittiye getirilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Baybars, araştırmalara göre, her üç bölgede de yerli nüfusa göre konut ihtiyacı fazlası olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Baybars, dünyanın hiçbir yerinde inşaat sektörünün ekonominin lokomotif unsuru olarak görülmediğini söyleyerek, emirnamenin, bölgesel kalkınmayı planlamak için yapıldığını ifade etti.

Yatırımcıyı etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Bakan Ayşegül Baybars, diğer emirnameler konusunda yapılan çalışmalara da değindi.

Şu anda yürüyen 6 tane imar planı olduğunu ve bunların daha da arttırılması hedefinde olduklarını vurgulayan Baybars, cezaevi konusunda devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.