Emekliye maaş işkencesi

Ülkemizde hükümet tarafından korona virüs salgınına karşı tedbir olarak bankaların çalışmalarına kısıtlama getiren paket sonrasında, bugün itibariyle başlayan maaş ödemeleri özellikle emekliler için işkenceye dönüştü. Hükümet tarafından maaş ödeme günlerinde bazı ek rahatlama getirilmeği için emekli bankalar önünde maaş eziyeti çekmekte.

Bazı bankaların yalnız merkezlerinden maaş ödemesi yapmaları, banka önünde bekleyen ve bankaya tek tek alınan emeklilerin uzun kuyruklar oluşturmasına neden olduğu görülmekte.

2 METRE KURALINA DA UYULMUYOR

Emekliler maaş kuyruğu oluştururken, 2 metre prensibine uyulmaması, bankaya tek tek tek girilmesi nedeniyle kuyruklarda uzun süre beklemeleri riski artırdığı öne sürülüyor.

Bu konuda bankaların, Merkez Şubelerinin yanısıra en azından birkaç şubesini daha maaş ödeme günlerinde açması gerektiğine vurgu yapılırken, emeklilerden sonra kamu çalışanlarının ödeme gününde çok daha büyük izdiham yaşanacağı belirtiliyor.

VATANDAŞ İSYANDA

Vakıflar Bankası Merkez Şübe önünde bekleyen bazı emekliler, şikayetlerini dile getirirken, “Bu nasıl iştir anlamadık. Virüsten korunma için alınan tedbire tamam. Ama bizi böyle sokak ortasında bekletilerek, iç içe kuyruğa sokmaları ve bankaya tek tek almaları virüsü önleyecek mi? Yoksa daha da artmasına mı neden olacak. Yahu vezenler iki metre ara ile açılsa ve içeri daha çok insan alınsa veya birkaç şube daha açılsa olmazmıydı. Yarın kamu çalışanları da ödenince buraları ana buba gününe dönüşmeyecek mi? Birde saat 12’de bankalar kapanacakmış kim kime dum duma” diye konuştular.