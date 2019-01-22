Emekliye ayrılan polisler onurlandırıldı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ndeki görevlerinden emekliye ayrılan iki başmüfettiş, üç çavuş ve dört polis memuruna geçtiğimiz akşam Mağusa’nın sevilen mekanı İnciraltı Meze Restoran’ta düzenlenen yemekte teşekkür plaketleri takdim edildi. Gecede duygulu anlar yaşandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğünde görev yapmakta iken emekliye ayrılan Başmüfettiş Veli Gürpınar, Başmüfettiş Dalgıç Mülayım Demiralp ,PÇ İzzet Şençağlı PÇ Adnan Akar PÇ Ahmet Olgaç, PM Savaş Şahin, PM MusaYeşil, PM Erkin Ulusal ve PM Nevzat Özekici’den oluşan polis mensuplarına özel olarak yaptırılan plaketler takdim edildi. Poliste 37 yıl fiili hizmet verdikten sonra emekli olan Başmüfettiş Veli Gürpınar bir konuşma yaparak geceyi organize edip kendilerini onurlandıran Mağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu’na teşekkür ederek onunla birlikte sevgi saygı çerçevesinde birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarından onur duyduklarını ve görevlerini severek yaptıklarını dile getirdi.