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Emeklilerden hastaneye 60 bin TL bağış

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Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, yangında büyük zarar gören Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 60 bin TL bağışta bulundu

Emeklilerden hastaneye 60 bin TL bağış

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği yangın sonrası hastanenin yeniden devreye konmasında katkı için 60 bin TL bağışta bulundu. Dernek yetkilileri, bağış çekini bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye takdim etti.

Dernek Başkanı Mustafa Tolga, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği olarak kendilerine düşen görevin hastanenin yeniden devreye konmasında katkı koymak olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, derneğin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu, yaşanan yangının ardından Kıbrıs Türk Toplumunun 1974 ruhunu birlik ve beraberliğini bir kez daha gördüğünü belirterek, 60 bin TL katkıda bulunan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin birçok sivil toplum örgütüne örnek teşkil ettiğini vurguladı.

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