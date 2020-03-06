Emekliler Derneği'nden duyarlı davranış

Dernek Başkanı Tolga, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının tüm toplumun yüreğini dağladığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini aktararak, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği olarak kendilerine düşen görevin hastanenin yeniden devreye konmasında katkı koymak olduğunu, bu düşünce ile dernek olarak 60 bin TL katkıda bulunmak üzere bir karar aldıklarını açıkladı

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği yangın sonrası hastanenin yeniden devreye konmasında katkı için 60 bin TL bağışta bulundu. Dernek yetkilileri, bağış çekini bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye takdim etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Tolga, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının tüm toplumun yüreğini dağladığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini aktardı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği olarak kendilerine düşen görevin hastanenin yeniden devreye konmasında katkı koymak olduğunu vurgulayan Tolga, bu düşünce ile dernek olarak 60 bin TL katkıda bulunmak üzere bir karar aldıklarını açıkladı.

Toplumun yaşlı kesimini temsil eden bir dernek olarak Sağlık Bakanlığı’ndan memnuniyet duyduklarını dile getiren Tolga, bunun yanında 65 yaş üzeri yaşlılara tahlil ve doktora ulaşmada kolaylık gösterilmesi, randevularda, ilaç alımlarında yaşadıkları sıkıntıların aşılması gerektiği ile ilgili beklentilerini de Bakan Pilli’ye aktardı.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, derneğin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu, yaşanan yangının ardından Kıbrıs Türk Toplumunun 1974 ruhunu birlik ve beraberliğini bir kez daha gördüğünü belirterek, 60 bin TL katkıda bulunan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin birçok sivil toplum örgütüne örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Yaşanan süreçle ilgili bilgiler aktaran Bakan Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının ardından hastanenin ülkenin can damarı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini, daha önce de defalarca hastanedeki alt yapı eksikliklerini dile getirdiklerini, bu vesileye hastanenin daha ileri seviyede hizmet vermesi için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Toplumun bazı kesimlerinden gelen eleştirilere değinen Bakan Pilli, sigorta şirketinin ve yetkili servis elemanlarının gerekli hasar tespitini yaptıklarını, bunun yanında kurum ve kuruluşların kendi talepleri ile alınan bağışlarla birçok eksiğin kapatılabileceğini aktardı.

Bakan Pilli, 65 yaş üzeri yaşlılara tahlil ve doktora ulaşmada kolaylık gösterilmesi, randevularda, ilaç alımlarında yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda bakanlık olarak en kısa sürede girişimde bulunacaklarını söyledi.