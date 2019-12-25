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Emekli Polis Müdürü Mehmet Birgen yaşamını yitirdi

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Emekli Polis Müdürü 93 yaşındaki Mehmet Birgen vefat etti.

Emekli Polis Müdürü Mehmet Birgen yaşamını yitirdi

Birgen bugün Lefkoşa Kabristanlığında Polis Teşkilatı tarafından icra edilecek törenin ardından toprağa verilecek.

Mehmet Birgen, 1926 yılında Limasol'un Akrunda köyünde dünyaya geldi.

1 Temmuz 1948 yılında polis teşkilatına polis memuru olarak katılan Mehmet Birgen, 1986 yılında Polis Müdürü rütbesinden emekli oldu.

Polis Teşkilatının çeşitli birimlerinde başarı ile görev yapan Birgen, toplam 38 yılı fiili hizmetinin ardından 1986 yılında yaş haddi nedeniyle emekli oldu.

İki çocuk babası olan Birgen dün sabah yaşamın yitirdi.

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