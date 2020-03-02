Emekli maaşı alanlara yoklama bildirgeleri gönderildi

Yoklama bildirgelerinin üzerinde belirtilen tarihten itibaren bir ay içerisinde Hazine ve Muhasebe Dairesi Emeklilik Şubesi'ne gönderilmesi gerektiği bildirildi.
Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Yoklama Bildirgeleri adreslerine ulaşmayanların, “www.hazine.gov.ct.tr” internet sayfasından bu belgeyi temin edebileceği belirtildi.
Çeşitli nedenlerle Yoklama Bildirgelerini belirtilen süre içerisinde göndermeyenlerin emekli maaşlarının tedbir olarak Nisan 2020 ayında ilgili banka hesaplarına yatırılmayacağı kaydedildi.