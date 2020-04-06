“Emekçilerin nasıl geçineceği dikkate alınmadı”

KSP, hükümetin herkese “evde kal güvende kal” sloganı ile çağrı yaparken işçilerin ve emekçilerin nasıl geçineceğini dikkate almadığını vurguladı

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) hükümeti eleştirerek, herkese “evde kal güvende kal” sloganı ile çağrı yaparken işçilerin ve emekçilerin nasıl geçineceğinin dikkate alınmadığını iddia etti.

KSP Merkez Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, emekçilerin çalışamadığı için ya işten durdurulduğu ya da çalışamadığı için para alamadığı, kendi ve çocuklarının karnını doyuracak para olmayınca da aç kaldığı savunuldu.

Aç kalanların sosyal medyadan yardım için çağrı yaptıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, zengin kesimin ise yardım yaptıklarını ilan ederek kendilerinin reklamlarını yaptığı ifade edildi.

KSP açıklamasında işçi ve emekçilere birlik olma, sanal ortamda iletişim kurma, örgütlenme ve “aç kalmamak adına” basını da kullanma çağrısı yapıldı.

KSP açıklamasında “Bizi bu yokluklara iten yöneticilerin keyfi hareket etmelerini son verelim. Sadece kendi yandaşlarına değil ülkenin her köşesinde olan tüm aç işçi kardeşlerimize yiyecek dağıtımını sağlamak için duyarlı insanların da desteği ile örgütlenmeliyiz. Her mahallede üç-beş kişi ile de olsa komiteler oluşturalım. Kıbrıs’ın kuzeyinde sosyal medyada oluşturulan gruplara mesajlar atalım. Bu gruplar üzerinden basına sesimizi duyuralım. Ülkede ne kadar aç insan olduğu hep beraber haykıralım. Ya örgütlenip açlığımıza son vereceğiz ya da tek tek kalıp açlığa terk edileceğiz.” ifadelerine yer verildi.