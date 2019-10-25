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Elma, nar ve marullarda limitüstü kalıntı

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Elma, nar ve marullarda limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi, haftalık gıda analiz sonucunda beş ürünün limit üstü çıktığını, iki ürünün menşei iade, 2 ününün de imha edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 18-24 Ekim 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire, Açıklamada, Yayla köyünden Sadık Yurdal ve Mücahit Rüstemoğlu’nun, Kalkanlı’dan Fahri Keskin’in, Aydınköy’den Radiye Maniga’nın, Bostancı’dan Abdullah Arpak’ın “Nar” ürünlerinin limit üstü, Tesko Trd. Ltd. ithal    elma(Stk), Tesko Trd. Ltd. ithal elma(Golden) ürünleri menşei iade, Onbaşı İşl. Ltd. ithal Lolorosso ve Onbaşı İşl. Ltd. ithal Yeşil Lolorosso ürünlerinin de imha edildiği kaydedildi. 

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.  

İthal ürünlerden 45 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi, 2 ürün menşeine de iade edildi.                     
Yerli ürünlerden 20 numuneden 15 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.     

                                                                              

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

2

Selgün Tic.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

3

Selgün Tic.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

4

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Üzüm Red Glob

Temiz

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

7

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

8

Tesko Trd. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Menşei İade

9

Tesko Trd. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Menşei İade

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

12

Yoran Tarım

İthal

Havuç

Temiz

13

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

14

ORC Foods Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

15

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

16

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

17

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

18

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Red Glob

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

24

Nej Grain  Ltd.

İthal

Buğday Kepeği

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

İmha

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

32

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

35

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

36

Arif Arık Trd. Ltd.

İthal

Mevlana Üzüm

Temiz

37

Arif Arık Trd. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

TÜK

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

39

Pınarlı Tar. Hay.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

42

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

İmha

43

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

44

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

45

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

46

İsmet Bubik

Bostancı

Nar

Temiz

47

Togan Tantura

Güzelyurt

Nar

Temiz

48

İbrahim İtimat

Güzelyurt

Nar

Temiz

49

Mücahit Rüstemoğlu

Yayla

Nar

Limit Üstü

50

Mustafa Gürsoy

Bostancı

Nar

Temiz

51

Ayşe Değirmenci

Bostancı

Nar

Temiz

52

Emirzade Günsel

Bostancı

Nar

Temiz

53

Hakime Kayan

Bostancı

Nar

Temiz

54

Hüseyin Öztürk

Güzelyurt

Nar

Temiz

55

Özdemir Beyitoğulları

Kalkanlı

Nar

Temiz

56

Sadık Yurdal

Yayla

Nar

Limit Üstü

57

Erkap Ltd,

Bostancı

Nar

Temiz

58

Hasan Cellatoğlu

Bostancı

Nar

Temiz

59

Özdemir Beyitoğulları

Kalkanlı

Nar

Temiz

60

Fahri Keskin

Kalkanlı

Nar

Limit Üstü

61

Radiye Maniga

Aydınköy

Nar

Limit Üstü

62

Özkan Con

Yeşilköy

Biber

Temiz

63

Abdullah Arpak

Bostancı

Nar

Limit Üstü

64

Turan Korucan

Güzelyurt

Nar

Temiz

65

Özel Kaymakam Torunları

Serhatköy

Nar

Temiz

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