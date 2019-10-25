Elma, nar ve marullarda limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi, haftalık gıda analiz sonucunda beş ürünün limit üstü çıktığını, iki ürünün menşei iade, 2 ününün de imha edildiğini bildirdi.
Tarım Dairesi, 18-24 Ekim 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire, Açıklamada, Yayla köyünden Sadık Yurdal ve Mücahit Rüstemoğlu’nun, Kalkanlı’dan Fahri Keskin’in, Aydınköy’den Radiye Maniga’nın, Bostancı’dan Abdullah Arpak’ın “Nar” ürünlerinin limit üstü, Tesko Trd. Ltd. ithal elma(Stk), Tesko Trd. Ltd. ithal elma(Golden) ürünleri menşei iade, Onbaşı İşl. Ltd. ithal Lolorosso ve Onbaşı İşl. Ltd. ithal Yeşil Lolorosso ürünlerinin de imha edildiği kaydedildi.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden 45 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi, 2 ürün menşeine de iade edildi.
Yerli ürünlerden 20 numuneden 15 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 5 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
2
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
3
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
4
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
5
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Glob
|
Temiz
|
6
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
7
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
8
|
Tesko Trd. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Menşei İade
|
9
|
Tesko Trd. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Menşei İade
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
12
|
Yoran Tarım
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
13
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
14
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
15
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
16
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
17
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
18
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Red Glob
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
24
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday Kepeği
|
Temiz
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
26
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
İmha
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
30
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
32
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
33
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
34
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
35
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
36
|
Arif Arık Trd. Ltd.
|
İthal
|
Mevlana Üzüm
|
Temiz
|
37
|
Arif Arık Trd. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
39
|
Pınarlı Tar. Hay.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
42
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
İmha
|
43
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
44
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
45
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Red Globe Üzüm
|
Temiz
|
46
|
İsmet Bubik
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
47
|
Togan Tantura
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
48
|
İbrahim İtimat
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
49
|
Mücahit Rüstemoğlu
|
Yayla
|
Nar
|
Limit Üstü
|
50
|
Mustafa Gürsoy
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
51
|
Ayşe Değirmenci
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
52
|
Emirzade Günsel
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
53
|
Hakime Kayan
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
54
|
Hüseyin Öztürk
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
55
|
Özdemir Beyitoğulları
|
Kalkanlı
|
Nar
|
Temiz
|
56
|
Sadık Yurdal
|
Yayla
|
Nar
|
Limit Üstü
|
57
|
Erkap Ltd,
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
58
|
Hasan Cellatoğlu
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
59
|
Özdemir Beyitoğulları
|
Kalkanlı
|
Nar
|
Temiz
|
60
|
Fahri Keskin
|
Kalkanlı
|
Nar
|
Limit Üstü
|
61
|
Radiye Maniga
|
Aydınköy
|
Nar
|
Limit Üstü
|
62
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
63
|
Abdullah Arpak
|
Bostancı
|
Nar
|
Limit Üstü
|
64
|
Turan Korucan
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
65
|
Özel Kaymakam Torunları
|
Serhatköy
|
Nar
|
Temiz