Elimizde sihirli değnek yok

Ulaştırma Bakanı Atakan, “Yollarımızın yüzde 80’inin üst yapılarının ömürleri doldu. Ne yazık ki elimizde bir sihirli değnek yok. Bakanlığımıza verilen pay sorunlara el atacak noktada değil”

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun ortasına bariyer yapılması fiyatının 36 milyon TL olduğunu söyleyen Atakan, “Açılış, festival, parti yardımları olmasın, yurtdışı gezileri azalsın” dedi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 254 milyon 622 bin 900 TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, eksiklerin farkında olduklarını ancak kaynağa ulaşma noktasında yaşanan sorunların, birçok noktada atılması gereken adımlara engel olduğunu söyledi.

Eleştirileri yanıtlayan Atakan “Yollarımızın yüzde 80’e yakınının üst yapılarının ömürleri dolmuştur ve gerçek anlamda el atılması lazımdır. Ne yazık ki elimizde bir sihirli değnek yok. Bütçe mantığı, gelirler-giderler üzerinde gelirler paylaşılır. Bakanlığımıza verilen pay sorunlara el atacak noktada değil ama ciddi bir özveriyle çalışıldı” dedi.

Ülkede uygulanan karayolları standartlarının TC karayolları standartlarıyla aynı olduğunu, TC’deki standartların da AB ile uyumlaştırılmış olduğunu dile getiren Atakan, KKTC’nin küçük ve hızlı büyüyen bir coğrafya olduğunu, bunun da plansızlığı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yollarla ilgili projelerin hazır olduğunu kaydederek, “Bunları hayata geçirme noktasında ciddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağa ulaşma noktasında maalesef sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Seferlik çağrısı yaptığı için eleştirildiğini kaydeden Atakan, “Çağrımı yineliyorum ve bir-iki yıllığına bir şeylerden vazgeçmeyi öneriyorum. Açılış, festival, parti yardımları olmasın, yurtdışı gezileri azalsın… Uç uca eklediğinizde bunlar önemli kalemlerdir” şeklinde konuştu.

Bunu sadece yollar için söylemediğini kaydeden Bakan Atakan, “Sağlık, eğitim ve güvenlik de kaynak istiyor. Bir havuz oluşturalım, topladığımız kaynağı kolektif bir şekilde bu ihtiyaçlara bölüştürelim. Girne’de yarım kalmış okulun tamamlanması gerekiyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin iyileştirilmesi, Güzelyurt’taki hastanemizin bitirilmesi için adımlar atılabilir. Girne-Lefkoşa ve Lefkoşa-Mağusa yolunun tamamının bariyerlenmesi sağlanabilir” dedi.

Verilen bilgiye göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldığı programda yol projelerini değerlendirdi, hedeflerini anlattı.

Kaynak sıkıntısının projeleri yavaşlattığını söyleyen Bakan Atakan, şöyle devam etti:

“Yatırımcı ve vatandaşa dokunan bir bakanlık bizimki. Bakanlığımız aktif yatırım yapması, devamlı yollarda sokaklarda olması gerektiği halde bununla tam ters orantılı bir yapının içerisinde. Bundan dört önceki hükümete kadar belli bir fonu da vardı. Şu anda ise fonu olmayan üç bakanlıktan biri. Eskiden sabit radarlardan, trafik güvenliği fonundan gelir elde ederdi; onunla da oto korkuluk, bariyer, yol çizgileri gibi harcamalar yapılabilirdi. Fakat dediğim gibi dört hükümet önce bu fon maliyeye aktarıldı.

Çok sert bir kış geçirdik geçen sene. Hiç beklemediğimiz kilogramda yağış oldu. Zaten bakım ve onarım noktasında kısır bir yapısı var Karayolları Dairemizin. 440 olması gereken çalışan sayısı şu anda 76. Bir değişime ihtiyaç var. Buna benzer o kadar çok sorun var ki. Türkiye’de de karayolları yapı değiştirdi, yüzlerce işçi bulundurmak yerine taşeronlaştırmaya gitti. 10-15 mühendis istihdam etti ve bu mühendisler kuralları koyan ve denetleyen bir konumda oldular. Bizim bu noktada da sıkıntılarımız var, şu an 3 tane mühendisimiz bulunuyor. Bu üç mühendisimiz de son derece özverili bir şekilde, kıt kaynaklarla bulduğumuz paralara karşılık gelecek projeleri üretmeye çalışıyorlar. Bu kadro ve yapı, yapılan yolların bakım ve idamesi konusunda sınıfta kalıyor. Asfalt, altyapı şantiyemiz yok. Bugünün bir çatlağı, iki yağmur sonra çukura dönüşüyor. Yarın başka bir çökmeye yol açıyor. Bu kış dönemi ve imkansızlıklar önümüze çok kötü bir tablo çıkardı. Biz de oturup bu tabloyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Ve bir rakam çıkardık ortaya; şu an itibariyle 3 yıllık bir süreç öngörüyoruz; birinci yılda ihtiyacımız 150 milyon TL’dir. Bu 150 milyon; bu sıkıntılı noktaları 15-20 yıl bize sorun yaratmayacak şekilde de yapılmasını sağlayacak.”

Güncel rakamlar üzerinden örnek veren Atakan, Lefkoşa – Gazimağusa anayolunun ortasına bariyer yapılmasının güncel fiyatının 36 milyon TL olduğunu söyledi.

Buna karşılık Bakanlığın 2019 yılı trafik güvenliği bütçesinin 6 milyon TL olduğunu belirten Atakan “Nasıl olacak?” diye sordu ve şöyle devam etti:

“Buna kurulan düzenin getirisi diyebiliriz, yanlış yapılan harcamalar diyebiliriz. Çeşitli nedenlere bağlamak mümkün. Gelir belli bir gideri karşılamaya yetiyor. Bu giderlerden geriye çok az bir yatırım bütçesi kalıyor ki 2018’de neredeyse hiç kalmadı. Döviz kaynaklı kriz nedeniyle neredeyse sıfır yatırımla geçtik geçen seneyi. 20 Temmuz 2019’da imzalanan bir çerçeve anlaşması oldu. Bunu takiben bütçeye yansıması, kaynakların gelmesi ekim sonunu buldu. Yağmursuz bir dönem geçiriyoruz bu nedenle bazı tamiratları yapabiliyoruz. Aralık-ocak-şubat hava durumu ne getirecek, bunu söylemek güç. Dolayısıyla bir şeylerin düzelmesini istiyorsak bu yönde yapılan ciddi çalışmalar var. Projelerin hepsi hazır. Bugün itibariyle size ülkenin hangi yolu ne kadar yatırım ister söyleyebiliriz. Çukur sayısını bile biliyoruz. Bunları hayata geçirme noktasında ciddi bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağa ulaşma noktasında maalesef sıkıntı yaşıyoruz.”

Atakan, “Bir gailemiz var. Gailemiz bu ülkenin 1666 km’lik yol ağını, güvenli, çizimi, tabelası tamam, gerekli noktalarda aydınlatmasını koyarak düşündüğümüz seviyeye getirmektir. Yağışlı bir döneme girdiğimizde eyvah neresi çökecek, nerede su taşkını olacak korkusu yaşamamaktır. Bunu yapmanın yolu da ciddi bir altyapı yatırımıdır” dedi.

Atakan, seferberlik çağrısı yaptığını ve bu nedenle de eleştirildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Bununla ilgili bir seferberlik çağrısı yaptım. Eleştiriler de aldım ama hiç önemli değil. Biz bu gaileyle Bakanlık olarak bu çağrıyı yaptık. Yineliyorum; bir-iki yıllığına bir şeylerden vazgeçmeyi öneriyorum. Açılış, festival, parti yardımları olmasın, yurtdışı gezileri azalsın… Uç uca eklediğinizde bunlar önemli kalemlerdir. Bunu sadece yollar bağlamında söylemiyorum. Sağlık, eğitim ve güvenlik de kaynak istiyor. Bir havuz oluşturalım, topladığımız kaynağı kolektif bir şekilde bu ihtiyaçlara bölüştürelim. Girne’de yarım kalmış okulun tamamlanması gerekiyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin iyileştirilmesi, Güzelyurt’taki hastanemizin bitirilmesi için adımlar atılabilir. Girne-Lefkoşa ve Lefkoşa-Mağusa yolunun tamamının bariyerlenmesi sağlanabilir.”