Elidemir'in aracına saldırı

Üç ay önce evi kurşunlanan Cumali Ulusu Elidemir’in bu kez aracına hasar verildi Mayıs ayında, İskele'deki evinin kurşunlanmasıyla gündeme gelen eski sabıkalı Cumali Ulusu Elidemir yine bir saldırı...

Üç ay önce evi kurşunlanan Cumali Ulusu Elidemir’in bu kez aracına hasar verildi Mayıs ayında, İskele'deki evinin kurşunlanmasıyla gündeme gelen eski sabıkalı Cumali Ulusu Elidemir yine bir saldırı olayıyla gündeme geldi. Elidemir daha öncede alacak verecek kavgası nedeniyle darp olayına karışmıştı. Bu kez Bafra’da, Kaya Artemis Otel’in doğu kısmındaki toprak alan içerisinde park halindeki JZ 919 plakalı aracının lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından kesici aletle delindi. İskele Bahçeler bölgesinde 27 Mayıs 2015 tarihinde Şahin Sokakta ikamet eden Cumali Ulusu Elidemir’in evine 9 mm çapında 7 el ateş edilmişti. Evine 6 kurşun, evinin önünde park halinde bulunan JM 001 plakalı aracına ise 1 kurşun isabet eden Elidemir, silahlı saldırının hemen ardından İskele Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunmuştu. Olay yerinde inceleme yapan polis Cumali Ulusu Elidemir’in evini kurşunlanmasıyla ilgili 4 kişiyi tutuklayarak mahkemeye sevk etmişti.