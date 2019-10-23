Eleştiriler ayrıştırıcı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yurttaşlık Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların, kritere bağlı, keyfiliğin önüne geçecek çalışmalar olduğunu söyledi, vize ikamet tüzüğündeki eleştirilerin de ayrıştırıcı olduğunu belirtti

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu’na cevaben İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Meclis’te yaptığı konuşmada, Zaroğlu’nun konuşmasını ve bulunduğu ithamları eleştirdi.

Zaroğlu’nun yanlış vatandaşlık politikası ve nüfusun artmasını engellemekten bahsettiğini ifade eden Baybars, sonradan vatandaşlık konusunun bir lütuf olduğunu ve dünyanın her yerinde olduğu gibi her iktidarın kendine göre vatandaşlık politikası olduğunu anlattı.

Bakan Baybars, Yurttaşlık Yasası ile ilgili yapılan çalışmaların, kritere bağlı, keyfiliğin önüne geçecek çalışmalar olduğunu aktardı.

Sicil sildirmenin de belli kriterlere bağlı olduğunu ve bunun için de mahkemeye gidilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Baybars, sicilini sildiren kişilerin vatandaşlık alması önünde bir engelin kalmadığını kaydetti.

Vize ikamet tüzüğü konusunda yapılan eleştirilerin de son derece ayrıştırıcı olduğunu vurgulayan Baybars, tüzüklerin bir ülke vatandaşlarına özel hazırlanmadığını söyledi.

TC vatandaşlarına uygulanacak kolaylıkların da bir genelgeyle düzenlendiğine dikkat çeken Bakan Baybars, uygulamada karşılaşılacak aksaklıkların bilinmesi açısından tüzüğün önemli olduğunu, yaşanacak aksaklıkların görülerek, bunların düzenlenmesinin ardından ise tüzüğün yasallaşacağını anlattı.