Elektrikte zam niyetimiz yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, elektrikte zam yapmaya niyeti olmadığını ancak ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini ifade etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Meclis kürsüsünden hiçbir milletvekiliyle “dalga geçmediğini” ifade ederek, sadece doğruyu tartışmak için konuştuğunu söyledi.

Taçoy, bütçeyi tahmin edilenden çok daha az bir rakam açıkla kapattıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile, KKTC’yi kalkındıracak, bütçe açıklarını kapatacak gümrük birliğini yakalayacak, hayat pahalılığını düşürecek adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bunun da aynı para birimlerini kullanan ülkelerin karşılıklı işbirliği ve tedbirleri alarak yapılabileceğini anlatan Taçoy, devlet bütçesinin ekonominin yüzde 13’ü olduğunu kaydetti ve hayat pahalılığı ile döviz artışlarının ekonomiyi etkilediğini, hükümet olarak da bunlara rağmen elektrik ve akaryakıtta zam yapmadıklarını ve yapmayı da öngörmediklerini belirtti.

Milli gelirin artması için de tüm sektörlerde çeşitlendirmelerin ve sektörlerin artırılmasının gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, ülkeye yatırımcı gelmesinin bu şartlarda zor olduğunu ancak yatırım değil getirinin önemli olduğunu, getiriye göre yatırımların yapıldığını anlattı.

Yatırımın önünün açılması için çalışmalar yaptıklarını, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için de Maliyenin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Taçoy, kredi kartı alışverişlerinin yüzde 1 iadesinin önemli bir adım olduğunu ve bu konuda çalışıldığını kaydetti.

Taçoy, elektrikte zam yapmaya niyeti olmadığını ancak ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini ifade ederek, güneş enerjisi üretimi konusunda da teknik bilgiler verdi ve yatırımın yapılması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Elektrik fiyatlarının düşürülmesi için güneş enerjisi ve kablo ile enterkonnekte sistemleri konusunda çalışmaların sürdüğünü işaret eden ve teknik bilgiler veren Taçoy, AB’nin de Kıbrıs’ta çevre dostu bir enerjide her iki tarafı destekleyecek adımları atmasının önemli olduğunu söyledi.

AKSA konusunun da dahil olduğu tüm bu konularda bu yıl adım atılacağını ve Meclisi yanında görmek istediğini ifade eden Taçoy, Kıb-Tek’te KTHY’de yaşananların olmaması için dengenin kurulmasının, finansal dengenin önemli olduğunu kaydetti.

Enerji Verimliliği Yasası konusunda da gerekli çalışmaların sürdüğünü ve Şubat ayı içinde çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Taçoy, elektrikte sadece fiyatın düşmesi için değil sistemin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gayreti içerisinde olduklarını, tüm çalışmaların da en hızlı bir şekilde hayat bulması için sürdüğünü söyledi.

Hasan Taçoy

Elektrikte faizin yüzde 65’i bağışlanacak

Kıb-Tek’e geçmişten kalan borcu olanlara, ana parayı ödemek koşuluyla, peşin ödeme yaparsa faizin yüzde 80'i; taksitli ödeme yapması halinde ise faizin yüzde 65’i bağışlanacak

Elektrikte borçlara faiz affı kararı alındı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu’nun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile iş birliği içerisinde kurumun sürdürülebilir mali yapıya kavuşması için yeni bir adım attığı belirtildi.

Kıb-Tek’e geçmişten kalan borcu olanlar, ana parayı ödemek koşuluyla, peşin ödeme yaparsa faizin yüzde 80'i; taksitli ödeme yapması halinde ise faizin yüzde 65’i bağışlanacak. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2020.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sürdürülebilir mali yapıya sahip bir Elektrik Kurumu için adımlar atmaya devam eden KIB-TEK yönetimi, tahsilâtlarının artırılması için yeni bir uygulamayı daha devreye koydu.

“Geçmişten gelen kuruma olan borçların peşin ödenmesinde gecikme zamlarının yüzde 80'i, taksitli ödenmesinde ise yüzde 65'i tahsil edilmeyecek olmasının” toplumsal uzlaşıya da ciddi bir katkısı olacağını belirten Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “Geçmişten gelen ve hem vatandaşlarımız hem de Kıb- Tek için önemli bir yük olan bir sorundan daha kurtulacağız” dedi.

Taçoy, borç hanesine yazan anaparanın bağışlanmayacağını, sadece borcun artmasına neden olan faizde indirim yapılacağını belirterek, “Böylelikle borcunu düzenli ödeyen vatandaşı da cezalandırmış olmayacağız. Hem kurum makul bir faizle tahsilatı yapmış olacak, hem de ciddi bir mali giriş sağlanacak” ifadesini kullandı.

Son 7 aydır elektrik enerjisine tek bir kuruş zam yapmadan, kurumun kendi ayakları üzerinde durmasının sağlandığını vurgulayan Taçoy, her Kıbrıslı Türk’ün bu yapıya sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Daha güçlü ve sürdürülebilir mali yapıya doğru ilerleyen Kıb-Tek’in tüketiciye etki edecek bu gibi adımları atmaya devam edeceğini kaydeden Taçoy, nihai hedefin dış etkenlerden etkilenmeyen bir fiyat politikasını yakalamak olduğunu söyledi.

Gerçekçi yaklaşımlarla KIB-TEK için yürütülen istikrarlı ve disiplinli çalışmanın meyvelerini verdiğini belirten Taçoy, “Kurumun yararına atılan her adımda çalışanın, çalışanın örgütlü bulunduğu sendikanın ve elbette kurum yönetiminin, kurumun çıkarlarını her türlü çıkarın üzerinde tutmasının etkisi büyük, onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Hasan Taçoy, elektrik borcu olanların 14 Şubat’a kadar Kıb-Tek’e başvuruda bulunmasını istedi.

“Zam olursa milletvekilleri kaçacak delik arayacak”

YDP Başkanı Arıklı, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış yapılması durumunda ülkede kıyamet kopacağını, milletvekillerinin kaçacak delik arayacağını söyledi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Ekonomik Durum” başlıklı Meclis’teki konuşmasında, ülkede ekonomik ve kamu reformuna ihtiyaç bulunduğunu, bürokrasinin yatırımcının önüne engel olarak çıktığını ifade ederek, yatırımın önünün açılması için bürokrasinin azaltılmasının, ortadan kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Bürokrasinin azaltılması için hükümetin ne yaptığını soran Arıklı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için çıkarılan yasaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ülkede yatırımcıların önünün açılmasının, bürokrasinin aşılması yanında girdi maliyetlerinin, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini de ifade eden Arıklı, elektriğin ucuzlatılması için güneş enerjisinden yararlanılması gerektiğini, ayrıca kablo ile elektriğin şart olduğunu kaydetti.

Arıklı, dolarda ciddi bir artış olmamasına rağmen elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış yapılması durumunda ülkede “kıyamet” kopacağını, vatandaşların Meclis önünde eylem yapacağını ve milletvekillerinin “kaçacak delik arayacağını” söyleyerek, hükümetin Kıb-Tek konusunda ne yaptığını sordu.

Ülkeye güneş enerjisi, kablo ile elektrik sağlanabileceğini ancak jeneratör alınmasının gündemde olduğunu ifade eden Arıklı, bu konuda eleştirilerde bulundu, jeneratör alımının “büyük bir hata olacağını ve kurumu daha da zora sokacağını” kaydetti.

Kıb-Tek çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ile kuruma büyük bir külfet olduğunu, kurumu zarara soktuğunu, KTHY’nin de bu şekilde batırıldığını ifade eden Arıklı, Kıb-Tek’in bu yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi, hükümetten bu konularda adım atmasını beklediğini vurguladı.



Erhan Arıklı

“Örtülü ödenekler kaldırılsın”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini ifade etti

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Alması Gereken Tasarruf Önlemleri” konusunda konuştu. Zaroğlu, ülkede yol harçlarına getirilen zamlara vatandaşların tepki gösterdiğini ve eylem yapmasına kadar sürecin ilerlediğini ifade ederek, bu harçların toplanıp sadece yol altyapılarına kullanılması talebinin olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, bu konuda ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini ifade etti. Zaroğlu, ülkede, dış geziler, harcırahlar, resmi hizmet araçları, makam araçları, sözleşmeli personel, danışmanlar, basın danışmanları, özel basına verilen teşvikler, sendikalara verilen ayrıcalıklar, belediyelerin azaltılması, devletin kira masraflarını azaltması, devlet dairelerini kira karşılığı yerlerden çıkarması, vergi kaçakçılığını önlemesi, kaçak elde edilen gelirlere el konması, beyan edilen ancak doğru olmayan gelirler konusunda ciddi araştırmalar yapılması, Kıb-Tek ve diğer kurumlarda fazla personel alımı ve ek mesailerin önüne geçilmesi, teşvik ve ayrıcalıklara son verilmesi, nereden buldun yasası çıkarılması durumunda devletin gelir elde edeceğini kaydetti.

Ülkede üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Zaroğlu, ayrıca dış temsilciliklere de çok yüksek paralar harcandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini, bununla birlikte tasarruf sağlanacağını belirtti.



Bertan Zaroğlu