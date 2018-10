"Elektrikte yıl sonuna kadar zam yapılmayacak"

Başbakan Erhürman, “Maliye’ye ek bir külfet yüklese de, hem yurttaşlarımızın bu sıkıntılı dönemde daha da pahalı bir biçimde elektrik kullanmak zorunda kalmasının, hem de elektrik fiyatlarındaki artışın diğer ürünlerin fiyatlarını da artırmasının önlenmesi açısından son derece önemli” olduğunu belirterek, elektrikte yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, elektrikte yıl sonuna kadar zam yapılmamasını sağlamak için uzun bir süreden beri sürdürdükleri çalışmanın dün akşam sonuçlandığını açıkladı.

Erhürman, “Maliye’ye ek bir külfet yüklese de, hem yurttaşlarımızın bu sıkıntılı dönemde daha da pahalı bir biçimde elektrik kullanmak zorunda kalmasının, hem de elektrik fiyatlarındaki artışın diğer ürünlerin fiyatlarını da artırmasının önlenmesi açısından son derece önemli” olduğunu belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından, uzun açıklamaların okunmadığını ama ne olup bittiğini halkla paylaşmaları gerektiğini belirterek, “Bu sıkıntılı dönemde en önemli unsurlardan biri de, doğru bilgiyi, şeffaf ve sürekli bir şekilde halkımızla paylaşmak. Onun için gündemde olan konuları kısa kısa buradan paylaşmak ihtiyacı içindeyim ve bunu bugünden başlayarak sıklıkla yapacağım” ifadelerini paylaştı.

VERGİ MEVZUATINDA DÜZENLEME

Vergi mevzuatında düzenlemeler yapılması gerektiği görüşüne tamamen katıldığını kaydeden Başbakan Erhürman, yıllardır var olan ama sadece sıkıntılı dönemlerde hatırlanan bu ihtiyaçla ilgili, sekiz aylık hükümetin çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

KDV'de kayıt dışılığı önlemeye yönelik vergi iadesi, yüksek öğretimdeki ve turizmdeki teşvikler ve emlak vergilerinde lüks yapılardan daha fazla vergi alınması ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Başbakan, “Bu çalışmalar daha önce yapılmış olsaydı, şu anda Maliye de belediyeler de daha fazla gelir elde edecek, bu sıkıntılı dönemi aşmak daha kolay olacaktı. Ama geriye değil ileriye bakıp bu çalışmaları hızla tamamlayarak Maliye’nin gelirlerini artıracağız” dedi.

“TÜP GAZA ZAM SERBEST PİYASADA BİR ARTIŞ… EKONOMİ BAKANLIĞI RAKAMLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, tüp gaz fiyatlarına yapılan artışla ilgili de açıklamalarda bulundu ve şu bilgileri paylaştı:

“Kimileri bilmezden gelse de, tüp gaz fiyatlarında yapılan artış aslında herkesin bildiği gibi hükümetin yaptığı değil, serbest piyasada yapılan bir artış. Dün akşam geç saatlere kadar yapılan görüşmelerde bu artışın ham madde ve girdi fiyatlarında yaşanan artışın bir yansıması olduğu, fahiş kâr uygulaması yapılmadığı bilgisini aldık. Ekonomi Bakanlığımız bugün, bu bilginin doğruluğunu test etmek amacıyla rakamlar üzerinden bir çalışma yapıp bunu halkımızla paylaşacak. Dün akşam aktarılan bilgi doğru değilse gereği yapılacak...”

“KOBİGEM KAPATILMADI”

Başbakan Erhürman, KOBİGEM'in Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldığına dair iddialara da açıklık getirdi ve bugüne kadar son derece yararlı çalışmalar yaptığı herkes tarafından bilinmesine karşın yasal bir statüye kavuşturulmayan KOBİGEM’in kapatılmadığını, yasal statüsü olan YAGA'nın altına, Başbakanlık’a alındığını açıkladı.

Erhürman, böylece KOBİGEM'e ve YAGA'ya birer kişi atayıp iki maaş ödemek yerine devlet tek maaş ödeyerek yasal statü altında KOBİGEM ve YAGA çalışmalarının bir bütün halinde sürdürülmesinin sağlandığını; her iki kurumun da bundan çok daha işlevsel biçimde başarıyla yürütüleceğini çok kısa zamanda herkesin göreceğini belirtti.

KIBRIS SORUNU… “OYUNA GELMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili de açıklama yaptı ve şunları kaydetti:

“Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Sayın Anastasiadis'in öncülüğünde başlayan "merkezi yanı değil kanatları güçlü federasyon" tartışmaları iyi niyetle yürütülüyorsa sorun yok. Bu tartışma, bizim önerdiğimiz, bir an önce, yeni ve doğru bir yöntemle, sonuç odaklı ve ucu bucağı belli bir süreçle çözüme ulaşma formülünü değiştirmez. Yetkiler başlığı altında iki tarafın üzerinde uzlaşacağı birtakım eksiltmelerle bu ihtiyaç hızla giderilir. Ama ortada Crans-Montana'da varılan aşamayı unutturma, süreci zamana yayarak statükoyu koruma yönünde bir kötü niyet varsa, böyle bir oyuna gelmemiz söz konusu değildir.”

İSTİHDAM… İŞSİZLİK… VATANDAŞ İSTİHDAMI ÖZENDİRİLİYOR

Turizm sektöründe çalışanların yüzde 78'inin, özel sektör genelinde çalışanların yüzde 59'unun yabancı uyruklu olduğunu da bildiren Başbakan Erhürman, yüzde 19 civarındaki genç işsizliğin ise sekiz aylık hükümet döneminde oluşmadığını ifade etti.

Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla yürüttükleri özel sektörde vatandaş istihdamının özendirilmesine ilişkin çalışmanın on gün içerisinde tamamlanıp açıklanacağını; vatandaş işsizliğini azaltmaya ve ülkede elde edilen gelirin çok daha büyük bir miktarının ülkede harcanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.