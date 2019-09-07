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Elektrikte uzlaşı

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El-Sen, hükümet yetkilileriyle toplantı yaptı. Henüz uzlaşı sağlanmazken, El-Sen, Elektrik Kurumu’nda başlatılan süresiz grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı

Elektrikte uzlaşı
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Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, dün süresiz genel greve başlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile bir araya geldi.

Köseoğlu, EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Bu görüşmeden sonra El-Sen Yönetim Kurulu, Elektrik Kurumu’nda dün başlatılan süresiz grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı. 
Tak muhabirine açıklamalarda bulunan El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümetle henüz uzlaşı sağlanamadığını, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sendika yönetim kurulunun dün toplanarak, süresiz grevi 9 Eylül Pazartesi gününe kadar askıya alma kararı aldığını duyurdu. 
Hükümetle görüşmelerin devam ettiğini, henüz bir uzlaşı sağlanamadığını ve hükümetin küçük ortağının sendikanın taleplerine karşı çıktığını belirten Özkıraç, “El-Sen’e üye çalışanlar, kurum yönetimine rağmen bütün arızalara müdahale etti, her yere akım verildi” dedi. 
Özkıraç, hükümetin 48 saati olduğunu, uzlaşı sağlanamaması halinde tepkilerinin çok büyük olacağını sözlerine ekledi. 

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