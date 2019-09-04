Elektrikte süresiz greve doğru

EL-SEN, yarın sabah Başbakanlığa yürüyüş gerçekleştirecek, 6 Eylül sabahı ise süresiz genel greve başlayacak

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak ilgili yerlere verdikleri sürenin sona ermesi ve bu süreç içerisinde gerekli adımların atılmaması sebebiyle, perşembe günü uyarı grevi yapacaklarını, cuma günü ise süresiz greve gideceklerini duyurdu.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, 5 Eylül Perşembe günü sabah saat 10.00’da sendika binası önünden Başbakanlığa doğru yürüyüş gerçekleştireceğini ve orada basın açıklaması yapılacağını, 6 Eylül sabahı ise süresiz genel greve gireceklerini kaydetti.

Özkıraç, EL-SEN Yönetim Kurulu olarak, gerek hükümete gerekse de KIB-TEK Yönetim Kurulu’na süreç içerisinde gerekli uyarıları yaptıklarını, diyalog yoluyla kurumun önünün açılması için gerekli adımların atılması talebini ilettiklerini ve defalarca kamuoyu aracılığıyla bu konuları toplumun da gündemine getirdiklerini anımsattı.

Bu doğrultuda sendikanın haftalar önce gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında grev kararı aldığını ve hükümete 2 Eylül tarihine kadar süre tanıdığını aktaran Özkıraç, “Son olarak geçtiğimiz hafta hem hükümete, hem de KIB-TEK Yönetim Kuruluna uyarı niteliğinde gerçekleştirdiğimiz eylemde kuruma borcu olan Maliye Bakanlığı’nın elektriğini keserek kararlılığımızı ortaya koymuştuk. Yine ayni gün gerekli mercilere 2 Eylül’e kadar tanıdığımız süreyi hatırlatmış, gerekli adımların derhal atılmasını talep etmiştik” dedi.

Özkıraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak ne yazık ki hükümet yetkilileri ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın, verdiğimiz bu mesajı algılamak yerine hadlerini aşan açıklamalarda bulunduklarını, kurumun ve toplumun geleceğini düşünmek yerine şov yapmayı kendilerine görev edinmişlerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi sendika olarak laf ebeliğine kapılarımızı kapatmış bulunmaktayız ve bu tür oyalama taktiklerine cevap vererek toplumumuzun hak ettiği hizmeti en ucuz ve en kaliteli şekilde almasını engelleyecek oyunların içerisinde olmayacağız.

Tek amacımız Kıbrıslı Türklerin elinde olan en stratejik kurum olan KIB-TEK’in yaşatılması, kurumun açgözlü sermayeye peşkeş çekilmemesi, gerekli yatırımların yapılarak toplumumuzun daha ucuz, kaliteli ve çevre dostu enerji tüketmesidir.”

Burada meselenin sadece KIB-TEK olmadığını vurgulayan Özkıraç, meselenin kendi kendimizi yönetebilmek ve ‘Bu memleket bizimdir” diyebilmek olduğunu söyledi.

Çıktıkları bu yolda toplumu mağdur etmemek adına gerekli önlemleri aldıklarına dikkat çeken Özkıraç, “Ancak unutulmaması gereken bir şey varsa, o da bedel ödemeden aydınlık günlerin gelemeyeceğidir.

O nedenle gelin hep birlikte dilene dilene değil, direne direne bu mücadeleyi kazanlım ve bu memleketin esas sahiplerinin bizler olduğunu herkese gösterilim!” dedi.