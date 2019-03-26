Elektrikte sabit tarifeye yüzde 24 zam

Elektrikte şu an 0.79 kuruş olan sabit tarife fiyatı 1 Nisan’dan itibaren 98 kuruşa yükselecek. Böylece çoklu tarife sistemine geçmeyip sabit tarife kullanmaya devam edecek olan tüketiciler, sabit tarifeyi artık yüzde 24 zamlı kullanacak

Elektrikte 1 Nisan’dan itibaren çoklu tarife sistemine geçilecek. Ancak bu sisteme geçmek istemeyip sabit tarife kullanmaya devam edecek olan tüketiciler, sabit tarifeyi artık yüzde 24 zamlı kullanacak.

Elektrikte şu an 0.79 kuruş olan sabit tarife fiyatı 1 Nisan’dan itibaren 98 kuruşa yükselecek.

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren tüm konut tarifesi kullanıcıları otomatik olarak 3 zamanlı kontrol sizde tarifesine aktarılacak. Yine aynı tarihten itibaren, 3 zamanlı kontrol sizde tarifesinde kalmak istemeyen kullanıcılar, KIB-TEK’in bölge amirliklerine gidip bir form doldurarak, tek zamanlı tarifeye geçiş yapabilecekler.

Sosyal yardım alan tüketiciler elektriğin kWs’ını 0,6908 TL’den kullanabilecekler. 1 Nisan tarihinden itibaren, Sosyal Yardım alan kullanıcılara getirilmiş olan 250 kWs elektrik tüketim sınırı da kaldırılıyor. Sosyal yardım alan tüketiciler tükettikleri tüm elektriği aynı fiyattan kullanabilecekler.

Kumarhaneler ve gece kulüpleri 3 zamanlı kontrol sizde tarifesine geçemeyecekler. Bu uygulamadan yararlanamayacaklar.

3 zamanlı kontrol sizde tarifesiyle aboneler, elektriği hafta içi 0.6508 TL, 0.9873 TL ve 1.2908 TL olmak üzere üç farklı zaman diliminde 3 ayrı fiyattan kullanabilecek. Hafta sonu ise kWs ücretleri 2 Krş daha düşük olacak. Hafta sonları konut tarifesi kullanıcıları elektriği 63 Krş olarak kullanabilecekler.

Tekli tarifede kalanlar elektriği 24 saat 0,9873 TL’ den kullanacaklar.

Aboneler, elektrik kullandıkları saatleri ayarlayarak, elektriği daha ucuza alabilecek ve bu yolla ev ekonomisine katkı sağlayabilecek. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, su motoru, su ısıtıcısı gibi elektrik tüketimi yüksek cihazların kullanımını gece saat 10’dan sonraya kaydıran abonelerin faturası düşüyor.

Kullanım alışkanlıkları değiştirilmeden sadece kullanılan zamana dikkat edilerek elektronik cihazların sağlayabileceği tasarruf miktarları ise şu şekilde örneklendirilebilir. Her gün 1 kere kullanılan çamaşır makinesi, normal tarife yerine puant dışı tarifede kullanılırsa yıllık 325 TL tasarruf sağlar aynı şekilde kullanılan bulaşık makinesi ise 490 TL tasarruf sağlarken kurutma makinesi ise, her gün kullanılırsa 650 TL tasarruf sağlıyor. Yoğun saatler ve yoğun olmayan saatler kıyaslandığı zaman ise tasarruf miktarı daha da artıyor.Solar Enerji (Güneş Enerjisi) kullanan konutlar 3 zamanlı kontrol sizde tarifesine geçemeyecekler.

Hangi tarifede olacağınıza bakılmaksızın, 300 kWs’nin altında tüketimi olan tüm konut kullanıcılarına 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, %15 indirim yapılacak. Bu kullanıcılar, diğer tüm konut kullanıcıları gibi, 3 zamanlı kontrol sizde tarifesini kullanarak faturalarını daha da düşürme imkanına sahip olacaklar.