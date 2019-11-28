Elektrikte kriz

Kıb-Tek çalışanları, dört jeneratör için hükümetin ihaleye çıkmamasını gerekçe göstererek süresiz grev başlattı. Grevin ardından birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu ise grevi yasaklarken, sendika bu yasağa uymayacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), dört jeneratör için hükümetin ihaleye çıkmamasını gerekçe göstererek önceki gece süresiz grev başlattı ancak bu grev dün akşam Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı.

El-Sen’in dün başlattığı ve Sendikal Platformun da destek verdiği grev kapsamında, vezneler çalışmadı, okul ve hastaneleri bağlayan arızalar hariç herhangi bir arızaya müdahale edilmedi.

El-Sen’in greve başlamasının hemen ardından ülkenin birçok bölgesinde dün sabahtan itibaren saatlerce elektrik kesintileri yaşandı, vatandaşlar isyan etti.

Bazı vatandaşların evlerindeki elektrikli aletlerin bozulduğu öğrenildi.

Dün öğleden sonra saat 15.30’da olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu ise KIB-TEK’te bu sabahtan itibaren başlatılan grevi, 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı. Ancak El-Sen bu yasağa uymayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini açıkladı.

Bakanlar Kurulu dün, Başbakanlığa vekalet eden Sağlık Bakanı Ali Pilli başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda EL-SEN tarafından yürürlüğe konulan süresiz grev konusunu ele aldı.

Açıklamada, grevin ülkeye uluslararası ulaşım, ülke içerisinde trafik, sağlık ve diğer elzem hizmetleri kesintiye uğratarak halkın hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir durum ortaya çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

Bu noktadan hareket eden Bakanlar Kurulu’nun, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu grevin genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliğini bozucu, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan niteliği olması nedenleriyle 60 (altmış) gün süre ile yasaklama kararı aldığı ifade edildi.

“PROTOKOLE BAĞLILIK TEYİT EDİLDİ”

Bakanlar Kurulu’nun ayrıca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geleceğini ve ülkenin enerji ihtiyacını dikkate alarak daha önce açıklamış olduğu 60 MW’lık yeni yatırım taahhüdünü ve bu taahhüdün yer aldığı protokole bağlılığını bu toplantıda bir kez daha teyit ettiği bildirildi.

Hükümetin, 60 MW’lık yeni yatırım ile ilgili olarak halihazırda bir adım attığı ve önümüzdeki günlerde de diğer gerekli adımları atacağı vurgulanan açıklamada, yatırımın ne şekilde olacağına ilişkin detaylı açıklamanın ilk Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilip gerekli karar alınması ertesinde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

EL-SEN

Öte yandan grev yasağına tepki gösteren El-Sen bu yasağa uymayacaklarını ve eyleme devam edeceklerini açıkladı.

Grev yasaklanmadan önce El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, hükümet ile 6 Eylül’de imzalanan protokolde en az 60 MW gücünde jeneratör alımı yapılması, konunun 45 gün içerisinde sonuçlandırması göreviyle Enerji Yatırım Komitesi adı altında bir komite kurulması koşullarının da yer aldığına işaret etti.

İhaleye çıkılması için protokolde tanınan 45 güne ek olarak sendikanın iyi niyeti ile hükümete 35 gün daha süre tanındığını, buna rağmen hükümetin ihale sürecini başlatmadığını belirten Özkıraç, “EL-Sen, 650 üyesi ile 100’de yüz katılımla greve başladı” dedi.

GERGİNLİKLER OLACAK

Sendikanın, çalışan adına hiçbir şey talep etmediğini, sadece ucuz elektrik ve gelecek yıllarda doğacak enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına jeneratör alımı hususunda grevlerini uygulamaya koyma kararı alıklarını kaydeden Özkıraç, Hükümete ek süre tanımayacaklarını, ihale şartnamesinin cumaya kadar Merkezi İhale Komisyonu’na verilmemesi halinde gerginliklerin olacağı uyarısında bulundu.

Özkıraç, hükümetin Sendika’dan 48 saat süre istediğini ancak bu talebi ret ettiklerini de belirtti.

Sendikanın kandırıldığı yönde iddiaların ortaya atıldığını da belirten Özkıraç, iddia edildiği gibi 4 jeneratörün maliyetinin 40-50 milyon Euro civarında olmadığını, bu işin 28 milyon Euro’ya bitirilebileceğini kaydetti. Özkıraç, sürecin AKSA enerjinin ülkedeki devamlılığına zemin hazırlamaya yönelik olduğu iddiasında da bulundu.

Bir siyasi parti genel başkanının El-Sen’in enerji lobisine alet olduğu yönde açıklamalarda bulunduğunu da savunan Özkıraç, “söz konusu partinin Kıbrıs Türkü ile Türkiyeli ayrımı yapmak için görevlendirilen bir parti olduğunu ve bir parti yetkilisinin AKSA Enerji ile bir bağlantısı olduğunu” iddia etti.

BIÇAKLI

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ise, protokolde santral yatırımına ihtiyaç duyulduğuna yer verildiğine işaret ederek, hükümete imzaladığı sözleşmenin arkasında durma çağrısında bulundu.

El-Sen’in eylemine işaret eden Bıçaklı, “Burada imzaladığı protokole uymayan mı, çalışan mı sorumlu?” diye sordu.

Bıçaklı, tek gayelerinin ülkenin elektriksiz kalmaması, halka ucuz elektrik sunmak olduğunu belirtti.

El-Sen’in greve giderek topluma ihanet ettiği yöndeki eleştirileri de yanıtlayan Bıçaklı, hükümetin imzaladığı protokolün arkasında durmadığını belirtti.