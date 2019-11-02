Elektrikte kış tarifesi dönemi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun uygulamaya koyduğu 3 zamanlı “Kontrol Sizde Tarifesi”nde, dün kış dönemine geçildi.

Kış tarifesi ile ücretler değişmeksizin, zaman periyotlarının başlangıç ve bitiş saatleri yeniden düzenlendi

Buna göre Kış tarifesinde hafta içi yoğun olmayan saatler ;

22.00-07.00, normal saatler 07.00-17.00, yoğun saatler ise 17.00-22.00Hafta sonu ve tatillerde ise yoğun olmayan saatler 24.00-07.00Normal Saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00 Yoğun saatler 17.00-22.00 olarak belirlendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, 3 Zamanlı Kontrol Sizde Tarifesi’nde, zaman periyotlarını yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez değiştiriyor.