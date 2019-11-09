Elektrikte grev uyarısı

EL-SEN, santral ihale kararı alınmadığı takdirde askıdaki grev kararının kaldırılacağı uyarısında bulundu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ersan Kaşif, pazartesi günü Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında gerçekleşecek görüşmede ihale kararı alınmazsa, “askıdaki grev” kararının kaldırılacağı uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Kaşif, 5 Eylül’de genel greve gittiklerini, Başbakan Ersin Tatar’ın da devreye girmesiyle 7 Eylül’de hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la 4 maddelik bir uzlaşma metni imzaladıklarını ve süresiz grevi askıya aldıklarını anımsattı. Kaşif, imzalanan protokolün 45 günlük süresinin dolduğunu ancak hükümetin attığı imzanın arkasında durmadığını savundu.

Kaşif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyundan takip ettiğiniz üzere, 5 Eylül 2019 tarihinde Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak KIB-TEK’e 4 adet çift yakıtlı dizel santral yatırımı yapılması başta olmak üzere kurum üzerinde ve içerisinde yaşan sorunlar nedeniyle genel greve gitmiştik. Bu süre zarfında sendikamız ve üyelerimiz kararlı bir duruş göstermiş, Başbakan Ersin Tatar’ın da devreye girmesiyle 7 Eylül 2019 tarihinde EL-SEN olarak, hükümet adına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la 4 maddelik bir uzlaşma metni imzalamıştık. Bu uzlaşıyla birlikte ise sendika olarak süresiz grevimizi askıya almıştık.

Ancak ne yazık ki geldiğimiz aşamada iki taraf arasında imzalanan protokolün 45 günlük süresi dolmuş, hatta geçmiştir ve hükümet attığı imzanın arkasında durmamıştır.”

Açıklamasına hükümet ile yapılan görüşmelere değinen Kaşif, görüşmelere hükümet kanadının çalışma yapmadan gittiğini, sendikanın ortaya koyduğu tezleri çürütemediğini, ilerleme sağlanamadığını bugün yapılan görüşmenin de başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ı pazartesi günü toplantıya çağırdığını belirten Kaşif, görüşmeden net bir karar çıkmazsa ve anında ihale kararı alınmazsa, EL-SEN yönetiminin salı günü olağanüstü toplanarak “grevin askıya alınması” kararını kaldıracağını söyledi.

Kaşif, “Sabrımız tükenmiş şekilde sürecin izahını yapıyoruz, ancak pazartesinden sonra hem kullanacağımız dil hem de eylem ve grevlerimiz bugünkü kadar yumuşak olmayacaktır” ifadelerini kullandı.