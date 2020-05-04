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Elektrikte eksik ödeme yapanlara indirim yok

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Kıb-Tek, kuruş dahil olmak üzere eksik fatura ödemesi yapan abonelerin nisan ayında uygulamaya konan indirimden yararlanamayacaklarını açıkladı

Elektrikte eksik ödeme yapanlara indirim yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kuruş dahil olmak üzere eksik fatura ödemesi yapan abonelerin nisan ayında uygulamaya konan indirimden yararlanamayacaklarını açıkladı.

Kurum, eksik fatura  ödemesi yapan abonelerin  indirimden yararlanabilmek için bakiye borçlarını bugün ödemeleri gerektiğini duyurdu.
 Kıb-Tek açıklamasında 1 Nisan tarihinden itibaren indirimli faturaların uygulamaya geçtiği fakat yapılan incelemelerde faturalarını eksik ödeyen yurttaşlar tespit edildiği, faturasını eksik ödeyenlerin  indirimden yararlanamayacakları kaydedildi.

Eksik ödemeden doğacak mağduriyetin yaşanmaması adına eksik tutar ödemesinin bugün fatura ödemelerinde son gün olduğu için yatırılması gerektiği kaydedildi.

Eksik tutarın ödenmemesi halinde uygulanan indirim miktarı iptal edilip bakiye olarak bir sonraki faturaya yansıtılacak.

Kıb-Tek bünyesinde bulunan tüm veznelerin (Lefkoşa-Gazimağusa-Girne –Güzelyurt- Lefke-İskele-Mehmetcik - Yenierenköy) Kovid19 önlemleri içerisinde 15 Mayıs tarihine kadar perşembe günleri de dahil olmak üzere Sabah 08.00 – 12.00 saatleri arası çalışacağı belirtildi.

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