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Elektrik ve telefonda uzlaşı

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Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis, üç saati aşan bir görüşme yaptı. Görüşmede müzakerelerin başlaması konusunda net bir mesaj çıkmazken, işbirliği ve güven artırıcı adımlar öne çıktı

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Elektrik ve telefonda uzlaşı
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 Liderler, elektrik ve telefon bağlantıları, mayın temizleme ve sanat eserlerinin iadesi gibi güven artırıcı önlemler konusunda adım atma kararı aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, elektrik ve telefon bağlantıları, mayın temizleme ve sanat eserlerinin iadesi gibi güven artırıcı önlemler konusunda adım atma kararı aldı.
Akıncı ile Anastasiadis, 4 ay aradan sonra dün bir araya geldi ve 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderlerin saat 10.30’da başlayan gayrı resmi görüşmesi, saat 13.45’de sona erdi. Görüşme, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki ikametgâhında gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi’nden Basın Sözcüsü tarafından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’in ev sahipliğinde, Akıncı ile Anastasiadis arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili açıklama yapıldı
Açıklamada, görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği; görüşmede Anastasiadis’in federal yapıda bir çözümde desantralizasyon konusundaki düşüncelerini aktardığı ve konuyla ilgili temel prensiplerin derinliğine görüşüldüğü ifade edildi.


GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER
Açıklamada, Kıbrıs’taki tüm halkların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar yürütmesi konusunda karar alındığı ifade edildi.


MOBİL TELEFONLAR
Açıklamada, tarafların, Güney ve Kuzey’deki mobil telefon operatörlerinin hizmetlerinin, Avrupa’daki bir merkez üzerinden her iki tarafta da kullanılabilmesi ve taraflar arasındaki iletişimin kolaylaştırılabilmesi için adım atılması kararı aldığı kaydedildi.

ELEKTRİK
Liderlerin, taraflar arasında “geçici süreliğine elektrik temini” içeren 2015’teki anlaşmanın, iki taraftaki elektrik şebekelerinin “kısıtlama olmadan sürekli olarak birbirine bağlı kalması” şeklinde düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda elektrik transferinin sağlanmasına devam edilmesi konusunda da anlaştığı kaydedildi.

MAYIN TEMİZLEME
Akıncı ve Anastasiadis’in ayrıca, mayınsız bir Kıbrıs çabaları çerçevesinde, her iki tarafta mayın bulunduğuna inanılan 9 bölgede mayın temizleme çalışması yürütülmesi için de anlaştığı da ifade edildi.

RESİM VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İADESİ
Akıncı’nın Anastasiadis’e, iyi niyet göstergesi olarak 1974’ten itibaren Kıbrıs Türk tarafının koruması altında olan Kıbrıslı Rum artistlere ait resimlerin iade edilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının kararını; Anastasiadis’in ise Akıncı’ya, RİK kanalının arşivlerinde bulunan, Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının teslim edilmesi yönündeki Kıbrıs Rum kesiminin kararını ilettiği belirtildi.
Liderlerin, Kültürel Teknik Komitesi’ni bu konulardaki takas için görevlendirdiği ve ayrıca ek güven arttırıcı önlemler konusunda fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.
 

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