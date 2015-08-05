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Elektrik sistemlerini yeniden bağlamak amacıyla yapılan çabalarda ilerleme sağlandı

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Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası üst düzey yöneticisi Leonidas Paschalides, Kıbrıs  Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, elektrik sistemlerini Kıbrıs Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolü altındaki güney...

Elektrik sistemlerini yeniden bağlamak amacıyla yapılan çabalarda ilerleme sağlandı
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Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası üst düzey yöneticisi Leonidas Paschalides, Kıbrıs  Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, elektrik sistemlerini Kıbrıs Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolü altındaki güney bölgelerle adanın Türk tarafında bulunan kuzey kısmını yeniden bağlamak amacıyla yapılan çabalarda ilerleme olduğunu kaydetti.


Paschalides ayrıca, yeniden bağlama için gerekli ve özellikle de altyapı ile ilgili teknik çalışmalarda ilerlemenin yer aldığına işaret etti. 

Paschalides, şimdilik iki bölge arasında iki elektrik şebekesinin birbirine bağlanacağını  sözlerine ekledi.


Mobil telefon sistemlerini bağlama çabalarıyla ilgili olarak da, Kıbrıs sorununun çözülmesine kadar kısa vadeli bir çözümün, mobil telekomünikasyonun hem Kıbrıslı Rumların Türk  bölgelerinde bulundukları hem de Kıbrıslı Türklerin Rum kontrolü altındaki bölgelerde bulundukları zaman işlev görebilmesini sağlamak olduğuna dikkat çekti.

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