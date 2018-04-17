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Elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada yarın ülkenin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

Elektrik kesintisi
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İşte kesinti uygulanacak olan bölgeler; 

Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Boğaziçi, Sınırüstü, Altınova ve Ağıllar Bölgesi, Akova, Akova Ağıllar Bölgesi, Yıldırım, Cemer Su, Alaniçi, Dörtyol, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla köyünün bir bölümü, Turunçlu, Kurudere, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası, Ergenekon, Geçitkale, Geçitkale Ağıllar Bölgesi, Kanizi Petrol Bölgesi, Çamlıca, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy köyleri. 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle ise 09:00 16:00 saatleri arasında Mersinlik Köyü ile Zambak Tatil Köyü.

 

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