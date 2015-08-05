Elektrik kesintileri halkı bıktırdı

Yağmur, aşırı sıcak, rüzgar gibi nedenlerle Kıbrıs Türk halkı yıllardır elektrik kesintilerine farklı nedenlerle maruz kalıyor. Elektrik kesintilerinin özellikle yağmur, şimşek, fırtına ve kötü hava koşulları...

Yağmur, aşırı sıcak, rüzgar gibi nedenlerle Kıbrıs Türk halkı yıllardır elektrik kesintilerine farklı nedenlerle maruz kalıyor.

Elektrik kesintilerinin özellikle yağmur, şimşek, fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle yaşanmasının yanı sıra bu sıcak yaz günlerinde de görülmesinin halkı isyan noktasına getirdi. Zaman zaman gece geç saatlerde veya sabaha karşı ülkenin ya da belli bölgelerin elektriksiz bırakılmasının vatandaşların tepkisine de yol açtı. İletim hatlarında tamir amaçlı yapılacak kesintiler için vatandaşlara bilgi verilirken arızalar sonucu gerçekleşen kesintilerin ne zaman son bulacağına dair vatandaşa yeterli hakkında bilgi verilmediği kaydedildi. Sabah ve akşam saatlerinde elektriğin aşırı yük nedeniyle kesildiğini belirtilen yetkililer tarafından yapılan açıklamaların yeterli olmadığı öğrenildi.

Öte yandan ülke genelinde görülen elektrik kesintileri, jeneratörü olmayan işletmeleri de zor durumda bırakırken, ekonomik kayıplara da neden olduğu ifade edildi. Elektrik kesintileri nedeniyle, halk kavurucu yaz sıcağında, sıcak ve sineklere mahkum edilirken özellikle ilaçlarını buzdolabında muhafaza etmek zorunda olan şeker hastalarıyla elektrikli yatağa mahkum olan yatalak hastaların da bu durumdan etkilendiği vurgulandı.

Kesintinin nedeninin sorulduğu Elektrik Arıza yetkililerinin Merkezden kesildi. Sistemden kaynaklanan bir şeydir yanıtını verdiği bildirildi. Elektrik kesintilerinin nedeninin sorulduğu 188 Elektrik Arıza yetkililerinin ise, halka gerekli açıklamayı yapamadığı belirtildi.

KEYFİ KESİNTİ YAPIYORLAR



Vatandaşlar yağmur, şimşek, fırtınada kesilmesi bir yana yaz günü elektriklerin kesilmesine bir anlam veremeyerek arıza olmadığı halde merkezden keyfi kesinti yapıldığını belirtiyor. Zaman zaman Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından şebekelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle belli bölgelere elektrik verilemeyeceğinin sıklıkla bildirildiği kaydedildi.