banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
47 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
126 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
105 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
35 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
68 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
27 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
66 0
banner440

"Elektrik fiyatları niye düşmüyor?"

banner27

Hür-İş, petroldeki düşüşten dolayı Kıb-Tek’in elektrik fiyatlarında yüzde 40 oranında indirim yapması gerektiğini belirtti

"Elektrik fiyatları niye düşmüyor?"

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Brent petroldeki düşüşten dolayı Kıb-Tek’in elektrik fiyatlarında yüzde 40 oranında indirim yapması gerektiğini belirterek kurumu, elindeki akaryakıt stokunun bitiminde indirim yapmaya davet etti.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, halkın elektrik tüketiminin artarak devam ettiğini ifade etti.

“Zamanında AKSA ile yapılan ve müteakip yıllarda çeşitli hükümetler tarafından yenilenen sözleşmelerde alım ve dolara endeksli fiyat garantisi mevcuttur. Ama AKSA maalesef petrol fiyatı yüzde 40 oranında düşmesine rağmen bunu hâlâ fiyatlara ve tüketiciye yansıtmamıştır” diyen Serdaroğlu, AKSA’nın Sağlık Bakanlığına pandemi nedeniyle 2.5 milyon TL bağışta bulunmasının ise göz boyamak amacı taşıdığını savundu.

İnsanlık namına yapılan bağışların sözleşmelerle taahhüt edilen yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirten Serdaroğlu, AKSA ile yapılan alım garantisi sözleşmesinin de olağanüstü durum olan koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmesini istedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.