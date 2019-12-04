Elektrik arızaları, Başkanın talimatıyla çıkarıldı

El-Sen Başkanı Özkıraç, Kasım’da düzenledikleri grev esnasında ortaya çıkan elektrik arızalarının, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla çıkarıldığını iddia etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, AKSA ile sözleşmenin 2023 sonunda tamamlanacağını, dolayısıyla daha ucuz enerji sunabilmek için, jeneratör yatırımının 2023 sonuna kadar tamamlanması gerektiğini kaydetti ve bundan dolayı mücadele ettiklerini söyledi.

Kubilay Özkıraç, KTÖS’de düzenlediği basın toplantısında, Kasım’da düzenledikleri grev esnasında, ortaya çıkan elektrik arızalarının, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının talimatıyla çıkarıldığını iddia etti.

Özkıraç ayrıca, mücadelelerinin, toplumun enerji ihtiyacını karşılamak, bunu yaparken de daha ucuz elektrik enerjisi sunmak olduğunu belirtti.

Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u 6 Eylül’de imzalanan ve 4 jeneratör alımını için 45 günde ihaleye çıkılmasını içeren protokolün arkasında durmaya çağırdı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç basın toplantısında, Ekonomi ve Enerji bakanı Hasan Taçoy’un El-Sen yetkililerine Kıb-Tek’e 60 megavatlık jeneratör alınmasını desteklediğini söylediğini ancak Bakan’ın çıktığı televizyon programlarında farklı farklı söylemler telaffuz ettiğini ileri sürdü ve bunu Sendika üzerinde bir “algı operasyonu” olarak gördüklerini söyledi.

Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Genel Sekreterini Kıb-Tek çalışanlarına yönelik ifadelerinden dolayı eleştirdiklerini kaydeden Özkıraç, bir gazetenin de de Eksa Enerji tarafından desteklendiğini savundu.

Özkıraç, YDP yetkililerini, TC-Kıbrıs Türkü arasında tartışma yaratmaya çalışmakla da suçladı.

Kıb-Tek’in “üç parçaya bölünüp yabancı sermayeye satılmak” istendiğini de ileri süren Özkıraç, buna asla izin veremeyeceklerini ifade etti.

Meclis’te Kıb-Tek için araştırma önergesi sunulduğuna işaret eden Özkıraç, Sayıştaylığın bir yıldır Kurumda incelemeler yaptığını, bugün Meclis’te bu önergeye onay verilmesine anlam veremediğini ifade etti. Özkıraç, ülkedeki bazı otel ve üniversitelerin borçları konusunda kolaylıklar yapılmasının kurum açısından ciddi sorunlar yarattığını kaydetti.

TEHDİT İDDİASI

Kıb-Tek çalışanlarına “tehditler yağdığını” da iddia eden Özkıraç, Kıb-Tek çalışanlarından birine zarar verilmesi durumunda, yaşanacaklardan El-Sen’in sorumlu tutulamayacağını söyledi.

AKSA Enerji ile Devletin sözleşmesinin 2023 sonunda sona ereceğini, bu nedenle jeneratör yatırımlarının 2023 sonuna kadar tamamlanması gerektiğini belirten Özkıraç, Kıb-Tek’in Aksa Enerji’ye yapılan alım garantili sözleşme gereği ayda 55 milyon TL ve jeneratörlerini çalıştırdığı için de 26 milyon dolar ödeme yaptığına işaret etti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun El-Sen’e 19 maddeden oluşan öneride bulunduğunu da belirten Özkıraç, bu önerilerin birinci maddesinin arızalara özel şirketlerin müdahale etmesi olduğunu, buradan Kıb-Tek Yönetiminin niyetinin görülebildiğini ifade etti.

Kubilay Özkıraç ayrıca, Sendika’nın Kasım ayında grev başlattığı günde ortaya çıkan arızaların bir kısmının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının talimatı ile çıkarıldığını öne sürdü ve “Dereboyunda yaşanan arıza Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Müdür Muavinine yaptırıldı” iddiasında bulundu.

Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanının görevden alınması gerektiğini söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın da bir şirketin sözcülüğünü yaptığını savunan Özkıraç, Kıb-Tek raporuna rağmen Odanın 2 jeneratör ve 30 megavatlık solar enerji sistemi kurulmasını savunduğunu söyledi.