Elektriğe yeni zam yolda

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, dövizde ve petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle elektrik fiyatlarında yeniden düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, elektrik fiyatlarında yeniden düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Nami, BRT’de “1. Boyut” programına katılarak Pembe Paşoğluları’nın sorularını yanıtladı. Bakan Nami, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili önemli çalışmalar yapıldığını anlattı.

Dövizde ve petrol fiyatlarındaki artışlar ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle elektrik fiyatlarında artışlar yaşandığını ve yaşanan artışlar nedeniyle elektrik fiyatlarında yeniden düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bakan Nami, elektrik fiyatlarında daha çok artışın olmaması için bir takım düzenlemeler yapıldığını da anlattı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun varlığını koruması gerektiğini belirten Nami, fiyat ayarlamaları yapılmaması halinde kurumun sürekli borçlanmak zorunda kalacağını bunun da kurumun varlığını tehlikeye sokacağını belirtti. Elektrik fiyatlarının daha çok arttırılmaması konusunda Maliye Bakanlığı’nda toplantılar yapıldığını yineleyen Nami, elektrik fiyatlarında yeniden bir ayarlama yapılmaması halinde hükümetin Elektrik Kurumu’na bir ödeme yapması gerekeceğini belirtti. Elektrik maliyetlerinin düşürülmesi konusunda üç maddelik projeleri olduğunu ifade eden Nami, bunlardan bir tanesinin çoklu tarife sistemi olduğunu söyledi. Bakan Nami, çoklu tarife sistemi konusunda çalışmaların devam ettiğini, dünyada bir çok ülkenin bu sisteme geçtiğini belirterek, KKTC’de de bu sisteme geçileceğini anlattı.

Nami, elektrik fiyatlarının ucuzlatılması için güneş enerji sisteminin de daha çok kullanılmasının sağlayarak yenilenebilir enerji sisteminin daha yaygın kullanılmış olacağını belirtti. Türkiye’den enterkonnekte bir kablo ile elektrik getirilmesi projesinin de elektrik fiyatlarının düşürülmesi konusunda yapılan çalışmaların üçüncü maddesi olduğunu ifade eden Nami, bu konuda iki ülke arasında ortak enerji çalışma grubunun bir hafta önce oluşturulduğunu ve Türkiye ekibinin önümüzdeki hafta ülkeye geleceğini söyledi. Türkiye’den kablo sistemi ile elektrik getirilmesi için ortak ekip çalışma grubunun hem fizibilite hem de teknik çalışmalara başladığını ifade eden Nami, eksikliklerin giderilmesi ile sistemin elektrikte ucuzluk yaratıp yaratmayacağının netleşeceğini söyledi. Türkiye’de sistem değişikliği nedeniyle bu sürecin biraz uzadığını anlatan Nami, ortak ekip çalışma grubunun çalışması neticesinde bugünden itibaren üç yıl içerisinde Türkiye’den kablo sistemi ile elektrik getirilmesinin netlik kazanacağını anlattı. Bakan Nami, kendisinin de elektrik konusunda mevkidaşı ile görüşme yapmak amacıyla bu ay içerisinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Bu projenin sadece KKTC’de elektrik fiyatlarının ucuzlatmayacağını aynı zamanda barış projesi de olabileceğini kaydeden Nami, ancak Türkiye’den elektrik getirilmesi projesinin Rum Yönetimi tarafından sıkıntı da yaratabileceği görüşünü dile getirdi. Nami, Akdeniz’de ortaya çıkacak doğalgazın Türkiye’den gelecek kablo ile ortadoğuya aktarılmasının daha kolay olacağını ve bu gözle bakılmasının aslında çok daha iyi niyetli olacağını söyledi. Bir soru üzerine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi ile herhangi bir sıkıntıları olmadığını anlatan Nami, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetimi, bizim oluşturduğumuz politikaları en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışıyor” dedi. 2019 yılının ilk çeyreğinin çok zor olacağına dikkati çeken Nami, orta ve kısa vadede zorluklar yaşanabileceğini ancak uzun vadadede ayakları üzerinde duran bir ülke yaratılacağına inanç belirtti. Konuşmasında sanayi bölgelerine de değinen Nami, göreve geldiklerinde sanayi bölgelerinin özellikle çevre atıkları bakımından çok kötü bir durumda olduğunu anlatarak, bu konuda yasa geçirerek, uygulamaya koyduklarını ve gerekli denetimleri başlattıklarını belirtti. Yeni bir sanayi bölgesi için Türkiye ile istişare halinde olduklarını anlatan Nami, yeni bir organize sanayi bölgesi yapılması için bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olduklarını anlattı.