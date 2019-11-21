Elcil’in açıklamasına tepki

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Türkiye, Kıbrıslı Türklere kansız bir soykırım uyguluyor. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar ve başardılar” dedi; Ak Hataylılar Derneği ve Karadeniz Kültür Derneği, Elcil’e tepki gösterdi

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katıldığı bir programda "Burası Türkiye'nin işgalinde olan, istila edilmiş bir yerdir” dedi.

Elcil, "Normal bir ülke değildir burası. Burası Türkiye'nin işgalinde olan istila edilmiş bir yerdir. Bu yerde de Türkiye, Kıbrıslı Türklere kansız bir soykırım uyguluyor. Demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar ve başardılar da. Adım adım ilerliyor bu an. Türkiye'de ne varsa burada da olacak söylemi bunun bir açılımı aslında." dedi.

Elcil şöyle devam etti:

“Daha önce Kıbrıslı Türkler ön plandaydı şimdi bizim adımıza onlar konuşuyor. Petrol doğalgaz meselesine onlar katılıyor. O kadar ileri gittiler ki artık... Toplu lideri olarak görülen Mustafa Akıncı’yı bile tanımıyorlar. Olay artık garantörlüktü bunu aştı... Burası işgal altında olan bir yerdir. Burayı Türkiye yönetiyor.”

AK HATAYLILAR’DAN TEPKİ

Öte yandan Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, 15 Kasım Cuma günü Rum faşistler tarafından KKTC bayrağının yakılması olayını kınamadığını savunduğu KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i kınadıklarını bildirdi.

İpek, yaptığı yazılı açıklamada, “Şener Elcil tarafından haksız eleştiri ve hakareti Türkiye’ye karşı olan nefret dolu sözlerini, düşmanlığını nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Afrika gazetesi ve Elcil ile aynı düşünceye sahip olanları da şiddetle kınadıklarını belirten İpek, açıklamasında, “Unutulmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC et ve tırnak gibidir” dedi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ: “EĞİTİMDE YETKİLİ SENDİKA SAYISINI ARTIRIN”

Karadeniz Kültür Derneği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına çağrıda bulunarak, küçük bir tüzük değişikliği ile yetkili sendika sayısı artırılarak “mevcut sendikaların hegemonyasına” son verilebileceğini kaydetti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek yazılı açıklama yaparak, “Öğretmenleri baskı ve alternatifsizlik sonucu elinde tutan, eğitim dışında her şeye karışıp huzursuzluk yaratmayı alışkanlık haline getiren bu sendikalara öğretmenin bağımlılığını önlemek için çok küçük bir tüzük değişikliği ile yetkili sendika sayısını artırıp, mevcut sendikaların hegemonyasına son vermek işten bile değildir.” ifadelerini kullandı.

“Sürekli topluma nifak tohumları ekmeyi kendilerine görev addetmiş malum sendikaların yine halkın bam teline dokunan şuursuz açıklamalarını sürdürdüklerini” ileri süren Civelek, “Türkiye Cumhuriyeti'ne işgal ve soykırım iftirasını atan ve buna çanak tutan herkes bilsin ki, işgal olan yerler Güney Kıbrıs'ta ki vakıflar ve AB'den finanse olan paralı militanların, kumandası yurt dışında olan kukla beyinleridir.” ifadelerini kullandı.

