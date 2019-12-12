El-Sen’in hiçbir projesi yok

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, El-Sen’in gelecek adına hiçbir planı ve projesi bulunmadığını söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrikte ön ödemeli sistemin yeni yılla birlikte devreye gireceğini ifade eden Taçoy, kısa sürede önemli açılımları hizmete hazır hale getirdiklerini söyledi.

2020 yılında elektrik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için birçok projenin gündemlerinde olduğunu dile getiren Taçoy, kısa ve orta vadeli üretim yatırımlarının da gerçekleşeceğini kaydetti.

Bakan Taçoy, LNG’ye geçiş için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, enterkonnekte konusunda da fizibilitenin hazır olduğunu açıkladı.

Enterkonnekte, LNG veya doğalgaz konusunda kararın verilerek yıl içerisinde çalışmaların başlayabileceğine işaret eden Taçoy, üç seçenekten en uygun olanına karar verilerek 2020 içerisinde adım atılacağını söyledi.

Hasan Taçoy, yerel yatırımlar konusunda da bilgi verdiği açıklamasında, “buna şu an için ihtiyacımız yoktur. İhtiyaç 2022 yılında ortaya çıkacaktır. Ben buna jeneratör demem ve tek bir markayı işaret eden jeneratörü konuşmam. Hiçbir şeyi göz ardı etmeden terminal alınması yolunda, 60 megawatt ve üzeri enerji üretebilme kapasitesi olan makinelerin alınması yolunda adımlar atıyoruz” dedi.

Hiçbir şaibeye fırsat vermeyecek aklı selim bir karar vereceklerini anlatan Taçoy, üretim adına güneş enerjisi yatırımı da yapacaklarını açıkladı.

Taçoy, KIB-TEK adına 50 megawatt üretim 20 megawatt da depolama yapabilecek kapasitede bir güneş enerji santralı yatırımının söz konusu olacağını belirterek, “amacımız kısa vadede fiyatları aşağıya çekmek ve tasarruf yaratarak geleceğe daha emin adımlarla gidebilmektir” dedi.

Hasan Taçoy, enterkonnektenin en uygun model olduğunu ancak hayata geçmesinin zaman alacağını ifade ederek, o sürede LNG ya da doğalgaz projelerinin devreye konulabileceğini söyledi.

2020’de yapımına başlanacak güneş enerjisi santralinin devreye girmesiyle 2022 yılına kadar üretimdeki yakıt giderlerinde sağlanacak tasarruf ile kurulu güce yatırımın söz konusu olacağını ifade eden Taçoy, kısa ve uzun vadede yapılacak yatırımların çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Sendikanın imzalanan protokolde üzerine düşeni yapması ve geleceğe yönelik adımlar atması gerektiğini söyleyen Taçoy, “ama ne yazık ki onlar sadece artış almaktan bahsediyorlar, geleceğe yönelik herhangi bir adım atmıyorlar ve bu da beni çok üzüyor” dedi.

Kendisinin ilgili bakan olarak verdiği sözün ve attığı imzanın arkasında durarak kurumu yaşatacak yatırımlar için çalışma yaptığını ve bunları hayata geçirme noktasına geldiğini vurgulayan Taçoy, sendikanın ise gelecek adına hiçbir planı ve projesi bulunmadığını söyledi.

KIB-TEK’in özelleştirilmeyeceğini söyleyen bir siyasetçi olup olmadığını soran Taçoy, kendisinin sürekli olarak bunu söylediğini hatırlattı ve özelleştirme olmayacağını yineledi.

Göreve geldiği günden beridir KIB-TEK’teki yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin üzerine kararlılıkla gittiklerini söyleyen Taçoy, sendikanın ise bu konular dururken greve gitmeyi tercih ettiğini kaydetti.

