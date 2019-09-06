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El-Sen'in süresiz grevi anlaşma sağlanana kadar sürecek

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El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) başlattıkları süresiz genel grevin; hükümet ile talepleri konusunda anlaşma sağlanana kadar süreceğini açıkladı

El-Sen'in süresiz grevi anlaşma sağlanana kadar sürecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) başlattıkları süresiz genel grevin; hükümet ile talepleri konusunda anlaşma sağlanana kadar süreceğini ve geri adım atmayacaklarını açıkladı. 
Kaşif, bugün saat 10.00’da Başbakanlık’ta Başbakan Ersin Tatar ile uzun bir toplantı yapacaklarını ve taleplerinin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olacaklarını ifade ederek, toplantıda anlaşmaya varılırsa bunun protokol şekline getirilip basın önünde imzalanmasını istediklerini kaydetti. 
EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine süresiz genel grev, talepleri ve bugün hükümet ile yapılacak toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. 
Kaşif, EL-SEN Yönetim Kurulunun Başbakanlıkta yapılacak toplantı öncesinde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti. 
EL-SEN’in başlattığı süresiz genel grevin tüm bölgelerde üyelerin katılımıyla sürdüğünü, bugün Lefkoşa’da bir toplanma olmayacağını ifade eden Kaşif, Başbakanlıktaki toplantıda EL-SEN’i kendisinin ve Akademisyen Hasan Ulaş Altınok’un temsil edeceğini söyledi. 
Hükümet ile yapacakları toplantı sonucunda bir anlaşmaya varılması durumunda bunun bir protokol şeklinde basın önünde imzalanmasını istediklerini ifade eden Kaşif, bu konuda geri adım atmayacaklarını kaydetti ve anlaşma sağlanmazsa greve devam edeceklerini belirtti. 
Kaşif, tek amaçlarının kuruma yatırım yapılması olduğunu ifade ederek, taleplerini şöyle sıraladı:
“Merkezi İhale Komisyonunda bulunan ve ihalesi açılmayan jeneratör yatırımlarının yapılması için ihale sürecinin başlatılması, Maliye’nin kuruma olan 109 milyon TL borcunu ödemesi veya takvime bağlaması ve üretim, ekipler ve çağrı merkezindeki personel eksikliği dikkate alınarak ihtiyaç olan yerlere gerekli istihdamların yapılması.”

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