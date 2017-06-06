El-Sen grev başlatıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), sorunlarına çözüm üretilmediği gerekçesiyle yarından itibaren grev başlatacaklarını duyurdu.

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“İşverenin çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını görüşerek mutabık kalınacak bir takvim ile çözme için son bir hamle yaptık. Ancak işveren sorunların barışçıl yöntemlerle çözümleme çabalarımızı sendikamızın zafiyeti olarak algılamış görülmektedir. 2016 yılında verilmesi gereken iş elbiseleri verilmemiş, geç de olsa ihaleye çıkılmış, ihale bilinmez bir tarihe ertelenmiş, toplu sözleşme ve yasal hak olan geçici statüdeki personelin kadrolanması talebimizle adeta dalga geçercesine bilinmez tarihlere ertelenmeye devam edilmiştir. Greve katılan geçici statüdeki üyelerimiz ot sökmeyle görev adı altında cezalandırılma yoluna gidilmiştir…”

Öksüzoğlu, sorunları çözme çabalarının sonuç vermemesi üzerine, işverene ve ilgili makamlara başka uyarı yapmadan yarından itibaren grev başlatacaklarını belirtti.