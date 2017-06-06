banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

El-Sen grev başlatıyor

banner27

El-Sen grev başlatıyor
banner137

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), sorunlarına çözüm üretilmediği gerekçesiyle yarından itibaren grev başlatacaklarını duyurdu.

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

“İşverenin çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını görüşerek mutabık kalınacak bir takvim ile çözme için son bir hamle yaptık. Ancak işveren sorunların barışçıl yöntemlerle çözümleme çabalarımızı sendikamızın zafiyeti olarak algılamış görülmektedir. 2016 yılında verilmesi gereken iş elbiseleri verilmemiş, geç de olsa ihaleye çıkılmış, ihale bilinmez bir tarihe ertelenmiş, toplu sözleşme ve yasal hak olan geçici statüdeki personelin kadrolanması talebimizle adeta dalga geçercesine bilinmez tarihlere ertelenmeye devam edilmiştir. Greve katılan geçici statüdeki üyelerimiz ot sökmeyle görev adı altında cezalandırılma yoluna gidilmiştir…”

Öksüzoğlu, sorunları çözme çabalarının sonuç vermemesi üzerine, işverene ve ilgili makamlara başka uyarı yapmadan yarından itibaren grev başlatacaklarını belirtti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.