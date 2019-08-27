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El-Sen elektrik kesintisine ilk Maliye Bakanlığı'ndan başlayacak

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EL-SEN, siyaset tarafından yapılan ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde 29 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da Maliye Bakanlığı’ndan başlamak üzere kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini keseceklerini açıkladı

El-Sen elektrik kesintisine ilk Maliye Bakanlığı'ndan başlayacak
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN); gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanmasını talep etti.
Konuyla ilgili EL-SEN’den yapılan açıklamada, siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde 29 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da Maliye Bakanlığı’ndan başlamak üzere kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini kesecekleri belirtildi.
Açıklamada; “Sıradan bir vatandaşın, elektrik borcu üç aylık gecikme yaşadığı ve bakiyesi belli bir miktarın üzerinde olduğu takdirde, elektriği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından kesilmektedir. Ancak ne yazık ki, siyasi atama ile göreve gelen yönetim kurulları, devlet kurumları ile bazı sermaye kesimlerine bu uygulamanın yapılmasına müsaade etmemektedir” denildi.
“Geçmişte Cratos Otel’in 9 milyon TL’lik elektrik borcunun silindiği ve mahkeme kararıyla bu borcun Maliye Bakanlığı, yani Kıbrıslı Türkler tarafından üstlenildiği günleri unutamadık” şeklinde devam eden açıklamada, bugün itibariyle kuruma Maliye Bakanlığı’nın 103 milyon TL, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2 milyon TL, camilerin 1 milyon 300 bin TL, belediyelerin 258 milyon TL ve sulama birliklerinin 17 milyon TL borcu olduğu halde bu yerlerin elektriklerinin kesilmesinin siyaset tarafından engellendiği kaydedildi.
“Vatandaşa karşı en ufak bir acıması olmayan bu ayrıcalıklı davranış tarafımızca kabul edilemezdir” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:
“Bilindiği üzere EL-SEN, KIB-TEK’te çalışanların örgütlü olduğu sendikadır. Yani herhangi bir şekilde bir yerin veya bir kişinin elektriğini kesme yetkisine sahip değildir. Ancak bu yetki elimizde olmadığı için de susacak değiliz. Bu bağlamda KIB-TEK Yönetim Kurulu’na 48 saat süre veriyoruz. Siyaset tarafından yapılan bu ayrımcılık ortadan kaldırılmadığı takdirde, EL-SEN Yönetimi olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da Maliye Bakanlığı’ndan başlamak üzere yukarıda kuruma borcu olan ve ödeme gerçekleştirmeyen yerlerin elektriğini keseceğiz. Hiçbir kesim insanlarımızdan daha ayrıcalıklı ve öncelikli olamaz.
O nedenle siz yetki sahiplerinden talebimiz, bu ayrıcalığı ortadan kaldırmanız ve her kesime eşit şekilde muamele göstermenizdir.”

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