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El-Sen'den Kıb-Tek Müdürüne mobing suçlaması

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El-Sen'den Kıb-Tek Müdürüne mobing suçlaması
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“Kıb-Tek personelinin merkez binaya girişlerinin engellendiği ve mobbing yapıldığı” gerekçesiyle Kıb-Tek müdürüne yazı yollayarak, bu uygulamalara son vermesi çağrısında bulundu.

El-Sen Başkanı Umut Özksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, iki personelin “gerekçe gösterilmeden” binaya girişinin engellendiğini savundu. Öksüzoğlu, “Kurumun kendi personelinin, girişlerinin yasaklanması anlaşılabilir değildir” ifadesini kullandı. 

Öksüzoğlu açıklamasında, “Bölge amirliğinde vardiya cetvellerinin ve kimlerin vardiyaya gireceğinin görevli amirce hazırlanıp, müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi esasları uygulanmaktadır. Gazimağusa Bölge Amirliği’nde kimin vardiyaya gireceğine ilişkin isimleri de değiştirerek cetvellerin doğrudan genel müdür tarafından hazırlanıp onaylanması anlaşılabilir değildir” ifadesine yer verdi. 

Bu ve benzeri davranışların çalışanları ve işyerini “kaosa sürüklediğini” savunan Öksüzoğlu, “Bu tür davranışların belirli üye ve yöneticilerimizi taciz etmeye dönük (mobbing) olduğuna ilişkin ciddi kuşkularımız pekişmektedir” iddiasında bulundu. 

Öksüzoğlu, kurum müdürünün görev ve yetkilerini çalışma huzurunu koruma ve geliştirmeye dönük kullanmasının öncelikli işi olması gerektiğini kaydetti. 

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