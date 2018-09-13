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EL-SEN bugün tam gün uyarı grevi yapıyor

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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), zamları ve KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını protesto etmek için bugün tam gün uyarı grevi yapıyor.

EL-SEN bugün tam gün uyarı grevi yapıyor
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EL-SEN üyeleri Kıb-Tek merkezinde toplanarak, saat 10.00’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na protesto yürüyüşü düzenleyecek ve siyah çelenk koyarak basına açıklama yapacak.

Grevin gerekçeleri “zamları protesto etmek, yeni yatırım yapılarak yeterli oranda santral alınması ve AKSA’ya teslim edilen toplumu AKSA’nın elinden kurtarmak, devletin, belediyelerin ve diğer borçlulardan KIB-TEK alacaklarının biran önce tahsil edilmesi.”

Uyarı grevi 07.30’dan 17.00’ye kadar tam gün KIB-TEK’in bütün şubelerinde yapılacak.

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