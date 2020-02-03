“El Ele Yerelde” projesi hayat buldu

Proje kapsamında ilk etapta İskele, Girne, Tatlısu, Değirmenlik ve Lapta Belediyelerinin sınırları içerisinde yaşayan engellilerin sosyal hayatın içerisine tam bağımsız ve eşit bir şekilde katılmalarına olanak sağlamak amaçlanıyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği bugün Değirmenlik Belediyesi’ni ziyaret ederek “El Ele Yerelde” isimli projeyi tanıttı.

Değirmenlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinin “Sivil Büyü” ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceği “El Ele Yerelde” isimli proje, 3 Şubat -30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Proje kapsamında ilk etapta İskele, Girne, Tatlısu, Değirmenlik ve Lapta Belediyelerinin sınırları içerisinde yaşayan engellilerin sosyal hayatın içerisine tam bağımsız ve eşit bir şekilde katılmalarına olanak sağlamak amaçlanıyor. Projede ayrıca ihtiyaç duyulan sosyal aktiviteleri ve eğitim faaliyetlerini organize edecek bir engelliler biriminin hayata geçirilmesi de hedefleniyor.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit bugün beraberindeki Projeler Sorumlusu Sarem Özdemir ve Dernek İdare Amiri Meltem Sarıfakıoğlu ile birlikte Değirmenlik Belediye Başkan Ali Karavezirler’i ziyaret ederek, projeyi anlattı.

Bugünkü ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, Değirmenlik Belediyesi olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

As Başkan Mustafa Şehitoğlu, Meclis Üyeleri Arzu Babahan, Mustafa Uzunsaf ve İdari İşler Sorumlusu Haşim Kiracıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen ziyarette Karavezirler, engelli farkındalığının yaratılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.