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"Ekonomik Protokol imza aşamasına geldi”

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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokolde imza aşamasına gelindiğini ve önümüzdeki haftalarda imzalanabileceğini söyledi

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"Ekonomik Protokol imza aşamasına geldi”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tatar'ın rutin görüşmesi tamamlandı. 
Başbakan Tatar görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile ekonomik protokol, doğalgaz sondaj, mülteciler, Rum tarafında otobüse yapılan saldırıların ele alındığını söyledi. 
Tatar, Cumhurbaşkanı ile iki haftada bir yaptıkları görüşme çerçevesinde bugün bir araya geldiklerini ifade etti. 
SONDAJ KONUSU… ORTAK KOMİTE KURULMASI TALENİNDE BULUNULMASI KARARLAŞTIRILDI
Görüşmede, sondaj konusunun ele alındığını ve bu konuda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde talepte bulunulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. 
Rum tarafında bir otobüse yapılan saldırının da ele alındığını söyleyen Tatar, bu konuda karşı tarafa bir mektup yazarak bu saldırıyı şikayet edeceklerini ve kınayacaklarını kaydetti.
ERCAN’DAKİ SURİYELİ MÜLTECİLER DÜN GİTTİ… ARTIK VİZE GEREKLİ
Mülteciler ile ilgili sıkıntıları da görüştüklerini ifade eden Tatar, Ercan'da kalan Suriyelilerin dün ülkeden gönderildiğini belirtti. 
Tatar, artık Suriye vatandaşlarına vize uygulaması konduğunu da belirterek, bu kişilerin eğer vizesi yoksa artık ülkeye gemi  veya uçak şirketi ile gelemeyeceğini dile getirdi. 
Türkiye ile sondaj konusunda yapılan anlaşma kapsamında Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgede olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu vurguladı. 
AKINCI’NIN GUTERRES’E MEKTUBU
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın BM Genel Sekreterine yazdığı mektubun da görüşüldüğünü ve Akıncı'nın mektubu kendisine de ilettiğini söyleyen Tatar, bunu alınca değerlendireceğini belirtti. 

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