"Ekonomide dramatik bir daralma beklemiyorum"

Başbakan Ersin Tatar, salgın sürecinin ülkenin potansiyelini ortaya çıkarttığını söyledi, ekonomide “dramatik bir daralma” beklemediğini ifade etti.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar rehavete kapılmadıklarını ifade ederek, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, ekonomide bir küçülme yaşandığını, aldıkları tedbirlerle de ekonomiyi canlandırmaya ve bir yol haritası sürdürmek için çalıştıklarını kaydetti. Kötü bir senaryo görmediğini vurgulayan Tatar, hükümetin doğru zamanda doğru adımları sayesinde başarılı olduğunu ve başarıya imza attığını kaydetti.

Dünyada da bunun görülmesi gerektiğini ve tüm bu başarıların kayda geçmesi gerektiğini ifade eden Tatar, turizm ve yüksek eğitimde de koronaya karşı başarılı bir mücadele verilen Kuzey Kırbıs Türk Cumhuriyeti’nin ön planda yer alacağına inanç belirtti.

Ülkede refahın artırılması için çalışmaların üst düzeyde olduğunu kaydeden Tatar, muhalefetin de bu süreçte yaptığı eleştirilerle katkıda bulunduğunu ifade etti. Tatar, zor dönemde aldıkları kararname kararlarını meclisin açılmasıyla artık almayacaklarını, gizli bir karar alma gibi de bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

2020 bütçesi dışına çıkmak gibi bir çalışmaları olmadığını ifade eden Tatar, halka; “karamsar olmayalım, süreç iyi yönetilmiştir, bir kaç ay içinde tam olarak olmasa da eskiye döneceğiz. Herkes işine, yatırımına, ülkesine sahip çıkmaya devam etsin. Gelecek için hep birlikte çalışalım. Hedefe kilitlenelim, bir birimize sarılalım” çağrısında bulundu.

Bu süreç sonunda ülkenin turizmde aranan bir destinasyon olacağına inanç belirten Tatar, yeni dönemde ülkenin gelişeceğine ve korona sürecinde yaşanan özgüvenle çalışmaların sürdürüleceğine vurgu yaptı.

Başbakan Ersin Tatar, salgın sürecinin ülkenin potansiyelini ortaya çıkarttığını söyledi, ekonomide “dramatik bir daralma” beklemediğini ifade etti.

Tatar, Bilim Kurulu’ndan gelen verilere göre açılımı yaptıklarını ve bunun devam edeceğini ifade ederek, çalışmak isteyen insanların önünü açmak ve üretimi artırmak, ülkede insanların hak ettiği noktalara gelmesi ve ülkenin çok daha iyi noktaya gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.