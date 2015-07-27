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Ekmekten çivi çıkması nedeniyle firmanın ekmekleri müsadere edildi

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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Kuru Manastır Köy Fırını”na ait bir ekmekten çivi çıkması nedeniyle söz konusu firmanın ekmeklerini müsadere etti. LTB’den yapılan açıklamaya göre, ...

Ekmekten çivi çıkması nedeniyle firmanın ekmekleri müsadere edildi
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Kuru Manastır Köy Fırını”na ait bir ekmekten çivi çıkması nedeniyle söz konusu firmanın ekmeklerini müsadere etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre,  ihbarı değerlendiren Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, tespit edilen olumsuzluk üzerine Lefkoşa’da satışa sunulan Kuru Manastır Köy Fırını’na ait ekmeklerin Lefkoşa marketlerinde satışını engelleyerek,  marketlerde bulunan ekmeklerini de müsadere etti.
 
Ayrıca fırında gerekli tedbirler alınıncaya kadar söz konusu fırının ürünlerinin Lefkoşa’da satışı engellendi.

Halk Sağlığı Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa belediye hudutları dışında üretim yapan gıda üreticilerinin, Lefkoşa marketlerinde satış yapabilmeleri için, bağlı bulundukları belediyeden almış oldukları işyeri izinlerinin bir kopyasını Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi’ne ulaştırmaları gerektiği belirtildi.

 Bunun yanı sıra üretim yapan kişilerin kendi belediyelerinden sağlık karnelerini çıkarmış olmaları, aksi takdirde koşullara uymayan veya gayrı sıhhi koşullarda üretim yaptığı tespit edilen imalatçılara ait ürünlerin Lefkoşa hudutları içinde satışına izin verilmeyeceği vurgulandı.

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