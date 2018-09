Ek mesailerde uzlaşı

Ek mesailer konusunda sendikalarla hükümet uzlaşıya vardı. Uzlaşıya göre ek mesailerle ilgili yasa gücündeki kararname bugün kalkacak. Aralık sonuna dek tüm ek mesailerden yüzde 15 kesinti yapılacak

Ek mesailer konusunda sendikalarla hükümet uzlaşıya vardı. Uzlaşıya göre ek mesailerle ilgili yasa gücündeki kararname bugün itibarıyla kalkacak. Aralık sonuna dek tüm ek mesailerden yüzde 15 kesinti yapılacak.

Başbakan Tufan Erhürman 1 Eylül itibarıyla yılsonuna kadar ek mesailerden %15 tasarruf yapılması konusunda sendikalarla uzlaştıklarını açıkladı.

Erhürman dün kamuda yetkili 5 sendikanın temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve sendikacılarla birlikte basına açıklama yapan Erhürman, içinde bulunulan ekonomik darboğaza dikkati çekerek, tüm tarafların elini taşın altına koyması gereğine işaret etti.

Başbakan Erhürman 1 Eylül itibarıyla yılsonuna kadar ek mesailerden %15 tasarruf yapılması konusunda sendikalarla uzlaştıklarını kaydederek, dün varılan uzlaşmanın belli bir ücret rakamı değil, herkesin elini taşın altına koymasıyla ortaya çıkan bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Erhürman bunu önemsediğini ve toplumsal seferberliğe ihtiyaç duyulan bu dönemde halka olumlu bir mesaj verildiğini ifade etti.

Kamu görevlerinde eski randımanlı şekilde işlerin dönmeye devam edeceğini söyleyen Erhürman, “Ellerini bizimle birlikte taşın altına koyan tüm sendikacı arkadaşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da Başbakanlıkta hükümetin sendikalarla yaptığı “ek mesai” toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin toplumsal seferberlikle aşılması gerektiğini ve bu bilinçle halkın da hak ettiği hizmetleri alabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması adına fedakârlık yapma zamanının geldiğini belirten Bengihan, hükümetle varılan mutabakata göre, 1 Eylül itibarıyla YGK’nin yürürlükten kaldırılacağını, Aralık sonuna kadar her ayın sonunda çıkacak ek mesai ödeneklerinde yüzde 15 tutarında kesinti yapılacağını ifade etti.



“HERKESİN BAREM SKALASINDAKİ SAAT BAŞI ÜCRETİ NEYSE O UYGULANACAK”

Dünden itibaren Yasa Gücündeki kararnamenin ortadan kalkmasıyla ek mesai ödeneklerinin resmi tatillerde bire bir buçuk (1.5) ve idari tatillerde bire bir nokta bir (1.1) şeklinde uygulanmasına devam edileceğini bildiren Bengihan, barem skalasında herkesin saat başı ücreti ne ise onun uygulanacağını vurguladı.

“BİRLİK BERABERLİK MESAJI…”

Tasarruf edebilme noktasında ülkenin içinde bulunduğu durumu düşünerek hükümetin işbirliğini olumlu bularak halkın mağduriyet yaşamaması adına bu kararın alındığını anlatan Bengihan, birlik beraberlik mesajı vermek için hükümetle bu anlaşma yaptıklarını söyledi.

Bengihan, Aralık sonuna kadar, toplam ek mesailer üzerinden brüt yüzde 15 kesinti yapılacağını, ek mesailerin 4 aylık toplam tutarından yüzde 15’lik kesinti yapılmasının ön görüldüğünü ifade etti ve KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN’e bağlı çalışanlar olarak %15 tasarruf yapılmasında örgütlerin fedakârlık yapacağını belirtti.

Bu arada, KAMU-SEN tarafından basın kuruluşlarına gönderilen ve KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

“Sendikalarımız KTAMS, KAMU-SEN, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve GÜÇ-SEN; hükümetin yayınlamış olduğu Kanun Hükmünde Kararname sonrası başlatmış olduğu ek mesaiye gitmeme eylemini, hükümet yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında uzlaşıya varılması sonucunda kaldırmıştır.

Sendikalarımız; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve halkın alım gücünün düşmesi nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin fedakârlık göstermesi adına uzlaşı kültürüyle hükümet yetkilileriyle görüşme yapmıştır.

Yapılan toplantı sonrasında; 1 Eylül itibarı ile Kanun Hükmünde Kararname’nin ortadan kalkmasıyla çalışanların 1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacakları ek mesailerden fedakârlık göstererek alacakları toplam aylık brüt ek mesailerinin %15’inden kesinti yapması noktasında uzlaşıya varılmıştır.

Sendikalarımız ile hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşme sonrasında alınan kararlar şöyle;

“1 Eylül 2018 itibarı ile ek mesai ödenekleri konusunda yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılacak;

Tüm çalışanların ek mesai ödenekleri barem skalasındaki maaşları üzerinden normal çalışma ve idari tatil günleri için bire bir nokta bir (1.1), hafta sonu tatilleri ile diğer resmî tatil günleri için bire bir nokta beş (1.5)üzerinden hesaplanacak,

1 Eylül – 31 Aralık tarihlerini kapsayan dört aylık süre için her bir ek mesai çalışanından, her ayın sonunda çıkan toplam brüt ek mesai ücreti üzerinden %15 kesinti yapılacak.

Sendikalarımız bundan sonraki süreçte de ülkemizde yaşanan ekonomik krizden çıkış noktasında verilecek olan her türlü mücadelede toplumun tüm kesimleriyle birlikte en ön saflarda yer almaya devam edecektir.”

HÜKÜMETİN İLK KARARI NEYDİ?

Bakanlar Kurulu’nun ek mesaiyle ilgili kararı 17 Ağustos Cuma günü açıklanmıştı.

Buna göre, normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu bire bir; resmi tatillerde bire bir buçuk ek mesai ödemesi yapılacaktı. Aylık çalışma süreleri esas alınarak ek mesai hesaplamasına gidilecekti. Tüm kamu çalışanları için saat başı ek mesaisi eşit hesaplanacaktı. Her kamu görevlisi asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar, net olarak yaklaşık 22-23 TL ek mesai alacak. Bu uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacaktı.

Kararın açıklanmasının ardından 5 sendika örgütlü bulundukları kamu birimlerinde personelin ek mesai yapmaması kararı almıştı.