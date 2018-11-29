Ek mesai skandalında geri ödeme

Kıb-Tek Eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan; şoförüne yüzde 25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleriyle ilgili 76 bin 691 TL’yi geri ödedi. Erdoğan’ın şoförü de 4 bin 31 TL’lik ödeme yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan; Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, şoförü isminin baş harfleri H.İ’ye yüzde 25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleriyle ilgili sorumlu tutulduğu 76 bin 691 TL’yi önceki gün itibariyle ödedi.

Erdoğan’ın şoförü H.İ de aynı gün, 4 bin 31 TL’lik ödemeyi Mağusa’daki şubeye yatırdı. Her iki ismin de sorumlu tutulduğu miktarları ödemesi, ‘suçlamaları kabul ettiği’ algısı yarattı. Ödemenin yapılması, gözleri hukuki sürece çevirdi

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman, “KIB-TEK’te Haziran 2016-Ocak 2018 tarihleri arasında mevzuata aykırı biçimde ödenen bazı ek mesai ücretleri ilgili raporda adı geçen kişilerle ilgili olarak kamu zararının giderilmesine yönelik idari ve hukuki işlemlerin başlatılması konusunda gereğinin yapılması talep etti.

Açıklamada Erhürman kendisine, 28 Kasım 2018 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen yazıda ilgili şahısların talep üzerine ödenmesi gereken meblağları faizi ile birlikte ödediklerinin aktarıldığını ifade etti.

Erhürman, “Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Sayıştay raporlarının cezai soruşturma başlatılması amacıyla Başsavcılığa gönderilmesi uygulaması yanında, hükümetimiz döneminde, raporlarda kamu zararı tespiti yapılması halinde, ilgili kişilerden bu zararın giderilmesinin de talep edileceği ve bu talebin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda bu konuda ayrıca hukuki işlem başlatılacağı Başbakanlığın 6 Nisan 2018 tarihli genelgesiyle duyurulmuştur. Bu çerçevede yapılan ilk uygulamanın olumlu bir biçimde sonuçlandığını ve genelge doğrultusundaki uygulamaların devam edeceğini kamuoyuna saygılarımla bildiririm” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Başbakanlık Denetleme Kurulu raporuna da yansıyan, KIB-TEK’te eski Genel Müdür Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye %25 oranını aşacak şekilde yaptığı ek mesai ödemeleri yargının da gündeminde gelmişti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla geçtiğimiz Ağustos ayında mahkemeye çıkarılmıştı.

“Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla mahkeme çıkarılan Gürcan Erdoğan teminata bağlanmıştı. Erdoğan’ın yurtdışına çıkışı yasaklanmış, hafta bir ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber iki kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verilmişti.