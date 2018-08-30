Ek mesai çıkmazı

Ek mesailerin kesintiye uğramasını kabul etmeyen memurlar dünden itibaren ek mesaiye kalmamaya başladı. Bu eylemle birlikte kara ve deniz giriş kapılarında, hastanelerde ve gümrük işlemlerinin yapıldığı limanlarda mesai sonrası işler yapılmadı

Doktorlar ve hemşireler de ek mesailere kalmayınca hastanelerde hizmetler aksamaya başladı. Sağlık örgütleri, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabileceğini açıkladı

Ercan’daki kuleden ise eylemlerin yeniden başlayabileceği uyarısı yapıldı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümete yarına kadar süre verdi. Yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa, yarın mesai bitiminden itibaren Ercan’da uçuşlar yeniden duracak

Hükümetin ise ek mesailer konusunda kesin kararlı olduğu ve hiçbir şekilde geri adım atmayacağı öğrenildi. Hükümet yetkililerinin sendikalara “Gerekirse erken seçime kadar gideriz ama karardan dönmeyiz” mesajı verdiği öğrenildi

Ek mesailer durdu

Ek mesailerin kesintiye uğramasını kabul etmeyen memurlar dünden itibaren ek mesaiye kalmamaya başladı. Bu kararla, gümrük işlemleri durdu

Kamuda örgütlü beş sendikanın üyeleri dünden itibaren ek mesaiye kalmamaya başladı. Hükümetin ise bu konuda kesin kararlı olduğu ve hiçbir şekilde geri adım atmayacakları ve gerekirse erken seçime kadar gitme kararlılığında olduğu öğrenildi.



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (Güç-Sen) “Hükümetin ve mali bütçenin daha fazla tasarruf etmesi adına ek mesailere kalmama eylemine dünden itibaren başlamasına karar verdiği” açıklandı.

Dün saat 14.00’ten itibaren aylık çalışma saatlerini dolduran hiçbir çalışan ek mesai yapmadı. Ek mesai yapılmaması kararı, kara ve deniz giriş kapılarında, havalimanında, hastanelerde ve gümrük işlemlerinin yapıldığı limanlarda işlerin durmasına neden oldu. KTAMS Başkanı Güven Bengihan hükümet tarafından kendilerine konuyla ilgili olarak hiç geri dönüş yapılmadığını, hükümet edenlerin ekonomik krizin faturasını ek mesai çalışmak zorunda bırakılan çalışanlara kesmeye çalıştığını kaydetti.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, halka kamu hizmeti vermeye devam edeceklerini, 5 sendikanın üyelerinin normal mesailerine gideceğini sadece ek mesaiye kalmayacaklarını duyurdu.

Kıdrışlıoğlu, “Personel eksikliğine bağlı doğabilecek sorunlardan hükümetin sorumludur” açıklamasında da bulundu.

Özgür Kıdrışlıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun 17 Ağustos’ta açıkladığı ek mesaideki yeni uygulamayla ilgili karara ve Başbakanlıkta bu gündemle yapılan iki toplantıya işaret ederek şunları ekledi:

“Sayın Başbakan, ilk görüşmede ek mesailerle ilgili Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından bayram boyunca çalışma yapılacağı, bayram sonrasında bizlerle tekrar değerlendirme yapılıp 17 Ağustos tarihli yasa gücündeki kararnameyi yeniden düzenleneceği konusunda söz verdi.

Sayın Başbakanın sözü üzerine bayram süresince eylemimiz askıya alındı.

Dün (önceki gün) Başbakanlıkta yapılan toplantıda bayram süresince Maliye Bakanlığında bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenilmiştir. Aynı gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanın ek mesailerle ilgili olan kararnamede herhangi bir değişiklik olmayacağını, uygulamanın aynen devam edeceğini açıklaması üzerine KTAMS, Kamu-Sen, Tıp-İş, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Güç-Sen yönetim kurulları olarak tekrardan toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda hükümetin ve mali bütçenin daha fazla tasarruf etmesi adına ek mesailere kalmama eylemine bugünden (dünden) itibaren başlanmasına karar verildi”

Özgür Kıdrışlıoğlu, “Tekrardan vurgulamak isteriz ki, üyelerimiz normal mesailerine gideceklerdir ve halka kamu hizmetlerini vereceklerdir ancak ek mesai yapmayacaktır. Bu nedenle, personel eksikliğine bağlı doğabilecek sorunlardan hükümetin sorumlu olacağını kamuoyuna duyururuz” dedi.



Sağlıkta büyük tehlike

Doktorlar ve hemşireler de ek mesailere kalmayınca hastanelerde hizmetler aksamaya başladı. Sağlık örgütleri “Yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir” uyarısı yaptı

Sağlık çalışanları, ek mesailere kalmayınca hastanelerde hizmetler aksamaya başladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası açıklama yaparak hükümeti uyardı.

Üç örgütün açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere hükümet ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkış yolunu çalışanların, emekçilerin özlük haklarını budamak ve angarya çalıştırarak gidermekte bulmuştur.

Kamuoyuna ek mesai krizi olarak yansıyan sorunu işveren olan devlet yetkilileri gereksiz ve devleti külfete sokan uygulama olarak sunmuşlardır. Sağlıkta örgütlü ve diğer ilgili sendikalar da bunun üzerine ek mesai çalışmama kararı almışlardır. Eğer ek mesaiye ihtiyaç yoksa çalışanlar niye hizmet vermek zorundadır? Ek mesailerin denetlenmesi, gereksiz olanların kısıtlanması başka birşeydir –ki bu anlaşılabilir bir tedbirdir- hizmet verildiği halde kesinti yapılması başka bir şeydir. Sağlık hizmetlerinde nöbet (ek mesai) çalışanların isteği değil, verilen hizmetin özelliği bakımından bir zorunluluktur.

Eğer işveren devlet çalışanları mesai dışında bedava çalıştıracaksa da çalışanlar ve sendikaları haliyle tepki koyacak, eylem yapacaktır.

Sağlık emekçileri diğer paydaş sendikalarla birlikte ek mesai yapmama kararı almıştır. Her zaman söylediğimiz gibi personel eksikliğinden dolayı vardiyalar ve sağlık hizmetleri daha fazla aksayacaktır. Tüm uyarılarımıza rağmen idare gerekli tedbirleri almamış ve ‘Sağlıktan Tasarruf Etme’ yolunu tercih etmiştir.

Tüm bu nedenlerden dolayı hastanelerimizde işler aksayacak, yatan hastalara bile yeterli bakım verilememe durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Uyarıyoruz sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur.”