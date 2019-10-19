Ek derslik karkas olarak kaldı

KTOEÖS, Girne'de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde ek derslik yapıldığını ancak karkas olarak bırakıldığını belirtti ve çözümün, yeni okul yapımı ve ülkeye akan nüfusun durdurulması olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı okullardaki sorunları hızlı bir şekilde çözmeye ve öğrencilerin eğitim hakkını gasp etmemeye çağırdı.

KTOEÖS, okullardaki eksiklik ve sıkıntıları dike getirmek amacıyla Girne'de 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı konuşmada özelde 19 Mayıs TMK'da, genelde ise tüm okullardaki sıkıntılara işaret ederek, bakanlığın nitelikli kamusal eğitim için üzerine düşen görevi yapmasını ve öğrencilerin eğitim hakkını gasp etmemesini istedi.

Eylem, sendika olarak eylemlere devam edeceklerini ve hangi okulda hangi sıkıntılar varsa kamuoyu gündemine getireceklerini söyledi.

“19 MAYIS TMK’DA SINIF EKSİKLİĞİ VAR”

Selma Eylem, 19 Mayıs TMK'da sınıf eksikliği bulunduğunu, bazı derslerin müzik ve laboratuvar odalarında yapıldığına işaret ederek, okulda ek derslik ihtiyacı olduğunu, öğrenci sayısının arttığını ve artık sınıfların yeterli olmadığını kaydetti.

Okulda ek derslik yapıldığını ancak karkas olarak bırakıldığını söyleyen Eylem, birçok okulda da benzeri bu sıkıntı ve eksiklikler bulunduğunu belirtti. Eylem, özellikle 19 Mayıs TMK'daki ek derslik inşaatının çocukların oyun alanı içerisine yapıldığını işaret etti.

Eylem, çözümün, "yeni okul yapımı ve ülkeye akan nüfusun durdurulması" olduğunu belirtti.

Okullarda üçüncü dünya ülkelerinden Türkçe bilmeyen öğrenciler bulunduğunu da belirten Eylem, bu öğrencilere gerekli Türkçe eğitimi verilmesi gerektiğine değindi.

Eylem, okulda 70 öğretmenin bulunduğuna da işaret ederek, öğretmenler odasının yetersiz olduğunu söyledi.