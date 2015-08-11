Eide'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya gidiyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya gideceği bildirildi. Eide’nin Ankara gündeminde “müzakerelerin...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya gideceği bildirildi.

Eide’nin Ankara gündeminde “müzakerelerin Türkiye’yi ilgilendiren ve BM’nin Türkiye’nin görüşünü merak ettiği –garanti formülü olup olmayacağı gibi- çeşitli yönleri” bulunuyor.

BM’den bir kaynak, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasındaki olumlu ortam ve yapıcılığın sonuç vermeye devam ettiğine işaret ederek, müzakerelerin yeniden başlamasıyla önemli ilerleme olacağını ve müzakereciler düzeyindeki çalışmalarda iki heyetin iyi ilerlediğini söyledi.

Daily Sabah, Eide Çarşamba günü Ankara’ya gidecek ve Ağustos sonuna doğru da adaya geleceğini yazdı.