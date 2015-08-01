BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide çözümün çok yakın olduğu mesajını verdi: “Yıldızlar hizalandı. Türkiye bile anlaşmaya hazır. Yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın yeni...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide çözümün çok yakın olduğu mesajını verdi: “Yıldızlar hizalandı. Türkiye bile anlaşmaya hazır. Yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın yeni anayasasının yazılmasına çok yakınız”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide “Yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın yeni anayasasının yazılmasına çok yakınız. Anayasa çağdaş ve modern olacak” dedi.

Güney’de yayımlanan Simerini Gazetesi “Çözüm İçin Ekspres Prosedür Uygulanıyor... Eide Yeni Anayasa Yazılmasına Çok Yakın Olduğumuza İnanıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Eide’nin “Toplumun Çağdaşlaşması Düşünce Kulübü” ile Rum tarafındaki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından önceki gece Limasol’da düzenlenen “Ortak Avrupa Geleceğimizi Planlarken” konulu etkinlikte yaptığı konuşmayı aktardı.



Gazete “Kıbrıs sorunun çözümünde tarihi bir fırsat yaşıyoruz çünkü yıldızlar hizalandı (tek sıraya dizildi)” diyen Eide’nin bu görüşünü gerekçelendirirken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iyi niyetli, ortamın iyi olmasını göstererek Türkiye’nin bile anlaşmaya hazır olduğunu söylediğine dikkat çekti.

Habere göre Eide müzakere prosedürünün gidişatından iyimser olduğunu belirtti ancak “kendi geleceğine Kıbrıs halkı karar verecek” vurgusunu yaptı. Liderlerin Kıbrıs sorununu tek başlarına çözemeyeceklerini, “Kıbrıs halkının”, iş dünyasının, medyanın, eğitimcilerin, siyasetçilerin, sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyaç olduğunu da söyleyen Eide sözünü ettiği çevrelerin “Ada’nın yeniden birleştirilmesi çabasına olumlu katkı koyması gerektiğini” söyledi.

Eide “Çok büyük şeyler başarıldı ama iki liderin, halkın önüne konulacak bir anlaşmaya vardıklarını söyleyebilmeleri için daha yapılacak çok iş var. Bu olduğunda herkesin, oy kullanarak görüşünü belirtmeye hazır olması gerekecek” dedi.



Liderlerin olumlu tavır sergilemesinin, iki taraf arasındaki ortamın iyi olmasının ötesinde bugün Türkiye’nin de Kıbrıs sorununun çözümüne hazır göründüğüne inandığını söyleyen Eide şunları ekledi:

“Belki de şu anda yeni bir anayasa yazılmasına çok yakınız. Belki 2015 veya 2016’da yazılacak yeni bir anayasanız olacak. Anayasanın yazılması bile tek başına bir meydan okumadır çünkü bir 21’inci yüzyıl anayasası yazılması gerekecek ve fazla 21’inci yüzyıl anayasası yoktur.2015 veya 2016’da, eski yıllarda yazılmış gibi görünen bir anayasa yazamazsınız. Bugün için yazılmış olmalı, çağdaş ve modern olmalı.



Yeni prosedür başarıya ulaşabilir. Her görüşmeden sonra gerçek bir ilerleme saptanırken nasıl iyimser olmam? Ancak uzun bir yol var, nihai anlaşma yok ve iki liderin cesaretlendirmeye, taze fikirlere, doğru yolda olduklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Şimdi, herhangi bir anlaşma için değil iyi bir anlaşma için kullanmamız gereken bir fırsat penceresi var.”

Haberi Alithia “2016’ya Kadar Yeni Anayasa” ve Haravgi “Eide: Yegâne Tarihi Çözüm Fırsatı... ‘Yıldızlar Hizalandı’... ‘İki Lider ve Türkiye Çözüm İstiyor” başlıkları altında özetledi.